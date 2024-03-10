https://uz.sputniknews.ru/20240310/na-zamenu-kievom-unichtojennyx-ustanovok-patriot-mogut-uyti-gody--forbes-42865860.html

На замену Киевом уничтоженных установок Patriot могут уйти годы — Forbes

На замену Киевом уничтоженных установок Patriot могут уйти годы — Forbes

Sputnik Узбекистан

Покупка новых установок для ЗРК обойдется в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева

2024-03-10T17:06+0500

2024-03-10T17:06+0500

2024-03-10T17:14+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Замена Киевом уничтоженных в районе Покровска в ДНР пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна в скором времени и способна занять годы, сообщает журнал Forbes.Издание утверждает, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева.При этом автор статьи указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, наиболее целесообразным было бы получить ее от США. Однако "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву.

https://uz.sputniknews.ru/20240306/rossiyskiye-voyennyye-podbili-tank-abrams-42812550.html

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