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https://uz.sputniknews.ru/20240310/na-zamenu-kievom-unichtojennyx-ustanovok-patriot-mogut-uyti-gody--forbes-42865860.html
На замену Киевом уничтоженных установок Patriot могут уйти годы — Forbes
На замену Киевом уничтоженных установок Patriot могут уйти годы — Forbes
Sputnik Узбекистан
Покупка новых установок для ЗРК обойдется в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева
2024-03-10T17:06+0500
2024-03-10T17:14+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Замена Киевом уничтоженных в районе Покровска в ДНР пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна в скором времени и способна занять годы, сообщает журнал Forbes.Издание утверждает, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева.При этом автор статьи указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, наиболее целесообразным было бы получить ее от США. Однако "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву.
https://uz.sputniknews.ru/20240306/rossiyskiye-voyennyye-podbili-tank-abrams-42812550.html
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На замену Киевом уничтоженных установок Patriot могут уйти годы — Forbes

17:06 10.03.2024 (обновлено: 17:14 10.03.2024)
© РИА НовостиЗенитно ракетный комплекс Patriot
Зенитно ракетный комплекс Patriot - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости
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Покупка новых установок для ЗРК Patriot обойдется в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Замена Киевом уничтоженных в районе Покровска в ДНР пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot невозможна в скором времени и способна занять годы, сообщает журнал Forbes.
"Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы", — указано в материале.
Издание утверждает, что покупка новых комплексов обошлась бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Киева.
При этом автор статьи указал, что украинцы предпочитают получать военную помощь в качестве пожертвований и, наиболее целесообразным было бы получить ее от США. Однако "дружественные к России" республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь Киеву.
"Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить", — подчеркнуто в публикации.
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