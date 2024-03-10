https://uz.sputniknews.ru/20240310/uzbekistan-i-kyrgyzstan-planiruyut-razvivat-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax-42866841.html
Узбекистан и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество — в каких сферах
Узбекистан и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество — в каких сферах
Sputnik Узбекистан
Кыргызстанские предприниматели ознакомились с производственными процессами на предприятиях в Ташкентской области.
2024-03-10T18:32+0500
2024-03-10T18:32+0500
2024-03-10T18:32+0500
узбекистан
кыргызстан
производство
узчармсаноат
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать многоплановое двустороннее сотрудничество. С этой целью Ташкент посетили руководители предприятий аграрной, текстильной и пищевой промышленности Кыргызстана. На встрече, прошедшей в Ассоциации "Узчармсаноат", предприниматели обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отрасли, а также возможности импорта-экспорта кожевенного сырья, сообщает пресс-служба ассоциации.Узбекская сторона проинформировала потенциальных партнеров о производственных, инвестиционных и экспортных показателях отрасли, сотрудничестве с зарубежными брендами, достижениях кожевенной промышленности республикиКыргызстанские предприниматели подтвердили готовность к реализации совместных проектов с использованием узбекского опыта. Вместе с тем делегация посетила производственные предприятия в Ташкентской области и ознакомились с производственными процессами.В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по производству готовой кожевенно-обувной продукции на базе кыргызского капитала и обменялись мнениями о сотрудничестве по двум направлениям.По итогам обсуждений достигнута договоренность о проведении бизнес-туров между предприятиями двух стран с целью установления сотрудничества и реализации новых проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20240224/turizm-kompaniya-andijanskaya-oshskaya-oblast-sotrudnichestvo-42643324.html
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узбекистан кыргызстан кожевенно-обувная промышленность
узбекистан кыргызстан кожевенно-обувная промышленность
Узбекистан и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество — в каких сферах
Кыргызстанские предприниматели ознакомились с производством на предприятиях в Ташкентской области, а также наметили реализацию новых совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать многоплановое двустороннее сотрудничество. С этой целью Ташкент посетили руководители предприятий аграрной, текстильной и пищевой промышленности Кыргызстана. На встрече, прошедшей в Ассоциации "Узчармсаноат", предприниматели обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отрасли, а также возможности импорта-экспорта кожевенного сырья, сообщает пресс-служба ассоциации.
Узбекская сторона проинформировала потенциальных партнеров о производственных, инвестиционных и экспортных показателях отрасли, сотрудничестве с зарубежными брендами, достижениях кожевенной промышленности республики
Кыргызстанские предприниматели подтвердили готовность к реализации совместных проектов с использованием узбекского опыта. Вместе с тем делегация посетила производственные предприятия в Ташкентской области и ознакомились с производственными процессами.
В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по производству готовой кожевенно-обувной продукции на базе кыргызского капитала и обменялись мнениями о сотрудничестве по двум направлениям.
“Первое направление предусматривает реализацию нового инвестпроекта в Узбекистане за счет средств предприятий Кыргызстана и экспорт готовой продукции на рынки стран СНГ и ЕС. По второму направлению планируется запустить проект в сотрудничестве с узбекскими кожеперерабатывающими предприятиями, направленный на налаживание переработки кожи и получение готовой продукции в Кыргызстане. На сегодняшний день большая часть кожевенного сырья в соседней республике не направляется на переработку”, — отмечено в сообщении.
По итогам обсуждений достигнута договоренность о проведении бизнес-туров между предприятиями двух стран с целью установления сотрудничества и реализации новых проектов.