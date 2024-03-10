https://uz.sputniknews.ru/20240310/uzbekistan-i-kyrgyzstan-planiruyut-razvivat-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax-42866841.html

Узбекистан и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество — в каких сферах

Узбекистан и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Кыргызстанские предприниматели ознакомились с производственными процессами на предприятиях в Ташкентской области.

2024-03-10T18:32+0500

2024-03-10T18:32+0500

2024-03-10T18:32+0500

узбекистан

кыргызстан

производство

узчармсаноат

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42866668_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_369803932be092b000b2e74d9c29b686.png

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать многоплановое двустороннее сотрудничество. С этой целью Ташкент посетили руководители предприятий аграрной, текстильной и пищевой промышленности Кыргызстана. На встрече, прошедшей в Ассоциации "Узчармсаноат", предприниматели обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отрасли, а также возможности импорта-экспорта кожевенного сырья, сообщает пресс-служба ассоциации.Узбекская сторона проинформировала потенциальных партнеров о производственных, инвестиционных и экспортных показателях отрасли, сотрудничестве с зарубежными брендами, достижениях кожевенной промышленности республикиКыргызстанские предприниматели подтвердили готовность к реализации совместных проектов с использованием узбекского опыта. Вместе с тем делегация посетила производственные предприятия в Ташкентской области и ознакомились с производственными процессами.В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты по производству готовой кожевенно-обувной продукции на базе кыргызского капитала и обменялись мнениями о сотрудничестве по двум направлениям.По итогам обсуждений достигнута договоренность о проведении бизнес-туров между предприятиями двух стран с целью установления сотрудничества и реализации новых проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20240224/turizm-kompaniya-andijanskaya-oshskaya-oblast-sotrudnichestvo-42643324.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кыргызстан кожевенно-обувная промышленность