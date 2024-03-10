https://uz.sputniknews.ru/20240310/v-uzbekistanye-utverdili-summy-zakyata-fitr-sadaka-fidya-sadaka-2024-god-42859231.html

В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане утвердили размеры пожертований для нуждающихся в священный месяц Рамазан

2024-03-10T12:22+0500

2024-03-10T12:22+0500

2024-03-10T12:22+0500

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ислам

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год. Согласно новым нормам, мусульманин, имеющий ежегодный доход от 40 млн сумов и более, в дополнение к своим основным расходам должен отдавать 1/40 часть (2,5%) своих средств нуждающимся в качестве закята, сообщает пресс-служба Управления.Сумма фитр-садака рассчитывается с учетом средней цены на следующие продукты:• пшеница (14 тыс. сумов);• ячмень (20 тыс. сумов);• изюм (110 тыс. сумов);• финики (180 тыс. сумов).По мере своих возможностей каждый мусульманин может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.Сумма фитр-садака и сумма фидья-садака не отличаются.

https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html

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