https://uz.sputniknews.ru/20240310/v-uzbekistanye-utverdili-summy-zakyata-fitr-sadaka-fidya-sadaka-2024-god-42859231.html
В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год
В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане утвердили размеры пожертований для нуждающихся в священный месяц Рамазан
2024-03-10T12:22+0500
2024-03-10T12:22+0500
2024-03-10T12:22+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год. Согласно новым нормам, мусульманин, имеющий ежегодный доход от 40 млн сумов и более, в дополнение к своим основным расходам должен отдавать 1/40 часть (2,5%) своих средств нуждающимся в качестве закята, сообщает пресс-служба Управления.Сумма фитр-садака рассчитывается с учетом средней цены на следующие продукты:• пшеница (14 тыс. сумов);• ячмень (20 тыс. сумов);• изюм (110 тыс. сумов);• финики (180 тыс. сумов).По мере своих возможностей каждый мусульманин может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.Сумма фитр-садака и сумма фидья-садака не отличаются.
https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html
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узбекистан закят фитр-садака фидья-садака рамазан ислам
узбекистан закят фитр-садака фидья-садака рамазан ислам
В Узбекистане утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год
Размеры пожертвований, которые мусульмане должны отдавать нуждающимся, определили в Управлении мусульман Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана утвердили суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год. Согласно новым нормам, мусульманин, имеющий ежегодный доход от 40 млн сумов и более, в дополнение к своим основным расходам должен отдавать 1/40 часть (2,5%) своих средств нуждающимся в качестве закята, сообщает пресс-служба Управления.
Сумма фитр-садака рассчитывается с учетом средней цены на следующие продукты:
• пшеница (14 тыс. сумов);
• ячмень (20 тыс. сумов);
• финики (180 тыс. сумов).
По мере своих возможностей каждый мусульманин может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.
Сумма фитр-садака и сумма фидья-садака не отличаются.
Фидья-садака — милостыня-искупление, когда мусульманин должен накормить одного нуждающегося за каждый пропущенный день обязательного поста в священный месяц Рамадан.
Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.