https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html

В Узбекистане священный месяц Рамазан проведут на достойном уровне

В Узбекистане священный месяц Рамазан проведут на достойном уровне

Sputnik Узбекистан

Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев

2024-03-09T11:15+0500

2024-03-09T11:15+0500

2024-03-09T11:15+0500

узбекистан

рамазан

постановление

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание в дни празднования уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ.Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 11 марта.

https://uz.sputniknews.ru/20240305/kalendar-uraza-2024-ramazan-uzbekistan-42773492.html

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узбекистан священный месяц рамазан достойный уровень постановление президент шавкат мирзиёев