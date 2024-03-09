https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html
В Узбекистане священный месяц Рамазан проведут на достойном уровне
В Узбекистане священный месяц Рамазан проведут на достойном уровне
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев
2024-03-09T11:15+0500
2024-03-09T11:15+0500
2024-03-09T11:15+0500
узбекистан
рамазан
постановление
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание в дни празднования уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ.Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 11 марта.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/kalendar-uraza-2024-ramazan-uzbekistan-42773492.html
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узбекистан священный месяц рамазан достойный уровень постановление президент шавкат мирзиёев
узбекистан священный месяц рамазан достойный уровень постановление президент шавкат мирзиёев
В Узбекистане священный месяц Рамазан проведут на достойном уровне
Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне", сообщает пресс-служба
главы государства.
Особое внимание в дни празднования уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ.
"Мусульмане Узбекистана встречают этот священный месяц с большими надеждами и радостью, совершают благородные дела по укреплению в семьях и махаллях атмосферы мира, любви и дружбы, оказанию помощи и поддержки нуждающимся," – говорится в документе.
Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется
с 11 марта.