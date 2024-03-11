https://uz.sputniknews.ru/20240311/eaeu-banki-finansirovaniye-promkooperatsiya-42874491.html
Как банки стран ЕАЭС будут финансировать промышленную кооперацию
Как банки стран ЕАЭС будут финансировать промышленную кооперацию
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в пилотном режиме запускают первый в ЕАЭС наднациональный инструмент финансовой поддержки реального сектора экономики
2024-03-11T16:19+0500
2024-03-11T16:19+0500
2024-03-11T16:19+0500
еаэс
банки
финансирование
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии презентовал логику механизма финансирования промкооперации и детали его практической реализации представителям более 30 банков стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК. С учетом интереса участников более детально были рассмотрены критерии отбора проектов, требования, установленные для заемщиков и финансовых организаций, возможности рефинансирования уже осуществляемых проектов, а также риски, которые могут возникнуть в процессе реализации механизма.Это первый в ЕАЭС наднациональный инструмент финансовой поддержки реального сектора экономики. Сейчас он запускается в пилотном режиме, и на этом этапе у участников проекта появляется много вопросов, рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян.Для справки: 26 октября 2023 года Евразийский межправсовет утвердил Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами ЕАЭС.В декабре 2023-го Распоряжением Совета ЕЭК утвержден Перечень финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации странами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20240309/yeek-rabota-dokument-sozdaniye-obschiy-energorynok-42851781.html
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банки страны еаэс финансирование промкооперация
банки страны еаэс финансирование промкооперация
Как банки стран ЕАЭС будут финансировать промышленную кооперацию
В настоящее время в пилотном режиме запускают первый в ЕАЭС наднациональный инструмент финансовой поддержки реального сектора экономики.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии презентовал логику механизма финансирования промкооперации и детали его практической реализации представителям более 30 банков стран Евразийского экономического союза, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
С учетом интереса участников более детально были рассмотрены критерии отбора проектов, требования, установленные для заемщиков и финансовых организаций, возможности рефинансирования уже осуществляемых проектов, а также риски, которые могут возникнуть в процессе реализации механизма.
Это первый в ЕАЭС наднациональный инструмент финансовой поддержки реального сектора экономики. Сейчас он запускается в пилотном режиме, и на этом этапе у участников проекта появляется много вопросов, рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян.
"Нам очень важно, чтобы у всех было четкое понимание того, как будет функционировать новый механизм, поэтому мы проводим активную разъяснительную работу со всеми заинтересованными сторонами. Особое значение мы придаем работе с банками, которые являются важнейшей составляющей нашего нового инструмента. При возникновении вопросов мы готовы оказывать финансовым организациям наших стран всестороннюю консультативную поддержку", — отметил он.
Для справки: 26 октября 2023 года Евразийский межправсовет утвердил Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами ЕАЭС.
В декабре 2023-го Распоряжением Совета ЕЭК утвержден Перечень финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации странами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.