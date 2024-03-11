https://uz.sputniknews.ru/20240311/ekspert-proyekty-jd-koridory-sa-42882939.html
Эксперт о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА
Эксперт о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА
Sputnik Узбекистан
По словам, Бахтиёра Эргашева, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для самостоятельной реализации крупных инфраструктурных проектов.
2024-03-11T18:52+0500
2024-03-11T18:52+0500
2024-03-11T18:52+0500
узбекистан
пресс-центр
видео
бахтиёр эргашев
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Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Бишкек — Астана — Ташкент на тему: "Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА.По его словам, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для того, чтобы самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В их числе проект Трансафганского железнодорожного коридора, когда инициатива Узбекистана, поддержанная Пакистаном, в принципе не может быть реализована, если к ней в качестве инвесторов не подключатся другие страны.Бахтиёр Эргашев остановился на транспортно-коммуникационной взаимосвязанности стран региона. Эксперт рассказал, какую роль в ее обеспечении играют такие небольшие проекты, как строительство 150 километров железной дороги "Дарбаза - Мактаарал", которая соединит, Узбекистан с Казахстаном, а также о том, какие возможности для обеих стран откроет его реализация. В качестве примера он привел еще ряд проектов на стадиях согласования и реализации, ненамного уступающих по значимости тем, что носят стратегический характер.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт новые проекты жд коридоры страны ца
эксперт новые проекты жд коридоры страны ца
Эксперт о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА
Эксклюзив
По словам, Бахтиёра Эргашева, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для самостоятельной реализации крупных инфраструктурных проектов.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Бишкек — Астана — Ташкент на тему: "Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА.
По его словам, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для того, чтобы самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В их числе проект Трансафганского железнодорожного коридора, когда инициатива Узбекистана, поддержанная Пакистаном, в принципе не может быть реализована, если к ней в качестве инвесторов не подключатся другие страны.
"И это основная проблема данного проекта. Страны Центральной Азии не могут сами реализовать проекты, и проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" тоже показатель этого. Идея правильная, идея давно уже созревшая и перезревшая. Но она до сих пор была не реализована именно в силу того, что не были решены вопросы финансирования данного проекта, очень крупного и, на мой взгляд, очень важного. Мы пока еще не готовы к таким проектам просто в силу ограничений экономического и инвестиционного потенциала", — объяснил эксперт.
Бахтиёр Эргашев остановился на транспортно-коммуникационной взаимосвязанности стран региона. Эксперт рассказал, какую роль в ее обеспечении играют такие небольшие проекты, как строительство 150 километров железной дороги "Дарбаза - Мактаарал", которая соединит, Узбекистан с Казахстаном, а также о том, какие возможности для обеих стран откроет его реализация. В качестве примера он привел еще ряд проектов на стадиях согласования и реализации, ненамного уступающих по значимости тем, что носят стратегический характер.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.