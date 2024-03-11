https://uz.sputniknews.ru/20240311/ekspert-proyekty-jd-koridory-sa-42882939.html

Эксперт о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА

Эксперт о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА

Sputnik Узбекистан

По словам, Бахтиёра Эргашева, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для самостоятельной реализации крупных инфраструктурных проектов.

2024-03-11T18:52+0500

2024-03-11T18:52+0500

2024-03-11T18:52+0500

узбекистан

пресс-центр

видео

бахтиёр эргашев

центральная азия

узбекистан

кыргызстан

казахстан

sputnik

эксклюзив

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Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Бишкек — Астана — Ташкент на тему: "Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о важности новых проектов жд коридоров между странами ЦА.По его словам, страны Центральной Азии пока еще сами не обладают достаточным потенциалом для того, чтобы самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В их числе проект Трансафганского железнодорожного коридора, когда инициатива Узбекистана, поддержанная Пакистаном, в принципе не может быть реализована, если к ней в качестве инвесторов не подключатся другие страны.Бахтиёр Эргашев остановился на транспортно-коммуникационной взаимосвязанности стран региона. Эксперт рассказал, какую роль в ее обеспечении играют такие небольшие проекты, как строительство 150 километров железной дороги "Дарбаза - Мактаарал", которая соединит, Узбекистан с Казахстаном, а также о том, какие возможности для обеих стран откроет его реализация. В качестве примера он привел еще ряд проектов на стадиях согласования и реализации, ненамного уступающих по значимости тем, что носят стратегический характер.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

центральная азия

узбекистан

казахстан

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эксперт новые проекты жд коридоры страны ца