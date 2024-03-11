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Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорники и живую силу ВСУ
Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорники и живую силу ВСУ
Sputnik Узбекистан
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли высокоточные удары по позициям противника.
2024-03-11T10:39+0500
2024-03-11T10:39+0500
2024-03-11T10:39+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорные пункты и живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После крепления к обычной бомбе УМПК превращает её в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. В настоящее время в зоне спецоперации с фронтовых бомбардировщиков Су-34 используют бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов. По данным российского военного ведомства, после нанесения ударов от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей. После этого многофункциональные сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики вернулись на аэродром вылета.В Минобороны РФ добавили, что Су-34 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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авиабомбы фаб-500 су-34 воздушно-космических сил (вкс) россия высокоточные удары позиции противника
авиабомбы фаб-500 су-34 воздушно-космических сил (вкс) россия высокоточные удары позиции противника
Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорники и живую силу ВСУ
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли высокоточные удары по позициям противника.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорные пункты и живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — рассказали в ведомстве.
После крепления к обычной бомбе УМПК превращает её в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. В настоящее время в зоне спецоперации с фронтовых бомбардировщиков Су-34 используют бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов.
По данным российского военного ведомства, после нанесения ударов от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей. После этого многофункциональные сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики вернулись на аэродром вылета.
В Минобороны РФ добавили, что Су-34 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.