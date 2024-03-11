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Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области
Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области
Sputnik Узбекистан
Представители Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле представили информацию о бизнес-среде, условиях для инвестиционного сотрудничества, экономическом, экспортном и логистическом потенциале республики
2024-03-11T09:37+0500
2024-03-11T09:37+0500
2024-03-11T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Договоренности о предметном изучении данного вопроса достигли в ходе переговоров в Стамбуле представителей Генерального консульства Узбекистана с турецким бизнесменом Рашидом Ханом. Рашида Хана также ознакомили с крупными перспективными инвестпроектами в сферах промышленности, транспорта, энергетики, туризма и зеленой экономики.Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию
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проекты турция инвестиционное сотрудничество генконсульство узбекистана в стамбуле
проекты турция инвестиционное сотрудничество генконсульство узбекистана в стамбуле
Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области
09:37 11.03.2024 (обновлено: 10:12 11.03.2024)
Представители Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле представили информацию о бизнес-среде, условиях для инвестиционного сотрудничества, экономическом, экспортном и логистическом потенциале республики.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik
. Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области, сообщает
ИА "Дунё".
Договоренности о предметном изучении данного вопроса достигли в ходе переговоров в Стамбуле представителей Генерального консульства Узбекистана с турецким бизнесменом Рашидом Ханом.
"Дипломаты представили информацию о бизнес-среде в Узбекистане, созданных благоприятных условиях для инвестиционного сотрудничества, экономическом, экспортном и логистическом потенциале нашей страны", — говорится в сообщении.
Рашида Хана также ознакомили с крупными перспективными инвестпроектами в сферах промышленности, транспорта, энергетики, туризма и зеленой экономики.