https://uz.sputniknews.ru/20240311/turtsiya-uzbekistan-investitsii-turkompleks-42867867.html

Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области

Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области

Sputnik Узбекистан

Представители Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле представили информацию о бизнес-среде, условиях для инвестиционного сотрудничества, экономическом, экспортном и логистическом потенциале республики

2024-03-11T09:37+0500

2024-03-11T09:37+0500

2024-03-11T10:12+0500

узбекистан

турция

сотрудничество

инвестиции

туризм

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Турецкие партнеры намерены инвестировать в создание туркомплекса в Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Договоренности о предметном изучении данного вопроса достигли в ходе переговоров в Стамбуле представителей Генерального консульства Узбекистана с турецким бизнесменом Рашидом Ханом. Рашида Хана также ознакомили с крупными перспективными инвестпроектами в сферах промышленности, транспорта, энергетики, туризма и зеленой экономики.Турецкая компания построит в Навои современную лабораторию

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