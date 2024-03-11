Школьники из Узбекистана примут участие в Кавказской математической олимпиаде
© Sputnik / Вадим ШекунМатематические формулы
© Sputnik / Вадим Шекун
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IX Кавказская математическая олимпиада — 2024 пройдет 11-16 марта в городе Майкоп республики Адыгея.
ТАШКЕНТ, 11 марта — Sputnik. Школьники из Узбекистана примут участие в IX Кавказской математической олимпиаде — 2024, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.
Международные математические состязания пройдут 11-16 марта в городе Майкоп республики Адыгея.
По итогам отборочного этапа среди школьников и учащихся лицеев республики, прошедшего в Ташкенте 10-11 февраля текущего года, в сборную команду Узбекистана вошли 4 участника, показавшие самые высокие результаты.
Участники:
Озод Ахтамов – ученик 10 класса специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми Яшнабадского района города Ташкента;
Мадина Суюнова – ученица 11 класса Государственной специализированной общеобразовательной школы № 96 Китабского района Кашкадарьинской области;
Асадбек Бобокулов – ученик 1 курса академического лицея имени С.Х.Сирожиддинова Чиланзарского района города Ташкента;
Элбек Зохиджонов– ученик 9 класса специализированной школы имени Мухаммада аль-Хоразми Яшнабадского района города Ташкента.
В свою очередь, на сайте Кавказской математической олимпиады сообщается, что она пройдет в два тура. Для ее участников предусмотрены две возрастные группы:
юниорская лига – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций РФ и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран;
старшая лига – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций РФ и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран.
Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включает знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразные культурные и спортивные мероприятия.