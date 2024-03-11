https://uz.sputniknews.ru/20240311/uzbekistan-shkolniki-olimpiada-matematika-kavkaz-42871862.html

Школьники из Узбекистана примут участие в Кавказской математической олимпиаде

Школьники из Узбекистана примут участие в Кавказской математической олимпиаде

Sputnik Узбекистан

IX Кавказская математическая олимпиада — 2024 пройдет 11-16 марта в городе Майкоп республики Адегея

2024-03-11T13:05+0500

2024-03-11T13:05+0500

2024-03-11T13:05+0500

общество

узбекистан

математика

олимпиада

адыгея

кавказ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/22/18/221822_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_8af52f044a95787d1fa0baf331f1e8f3.jpg

ТАШКЕНТ, 11 марта — Sputnik. Школьники из Узбекистана примут участие в IX Кавказской математической олимпиаде — 2024, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.Международные математические состязания пройдут 11-16 марта в городе Майкоп республики Адыгея.По итогам отборочного этапа среди школьников и учащихся лицеев республики, прошедшего в Ташкенте 10-11 февраля текущего года, в сборную команду Узбекистана вошли 4 участника, показавшие самые высокие результаты.Участники:В свою очередь, на сайте Кавказской математической олимпиады сообщается, что она пройдет в два тура. Для ее участников предусмотрены две возрастные группы:Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включает знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

узбекистан

адыгея

кавказ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кавказ математическая олимпиада майкоп адыгея