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Почему дремать по вечерам вредно — врач
Почему дремать по вечерам вредно — врач
Sputnik Узбекистан
Сомнолог рассказал, как не "перебить" ночной сон вечерней дремой
2024-03-11T22:05+0500
2024-03-11T22:05+0500
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Заснул на полчаса сидя или полулежа вечером, а ночью сон как рукой сняло – с такой ситуацией многие люди сталкивались хотя бы раз в жизни. Даже десятиминутный сон может дать заряд бодрости на несколько часов, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.По его словам, непреднамеренное засыпание вечером может нарушить качество ночного сна.Он также предупредил, что крайне вредно дремать по вечерам людям с определенной формой бессонницы.Он рекомендовал самый эффективный способ справиться с такой проблемой: для этого нужно создать дефицит сна.Кроме того, он рассказал, что рутинные домашние дела помогут побороть вечернюю сонливость и избежать "непреднамеренного" засыпания."Если днем сонливость, значит, нужно дать себе психическую или физическую активность. Если вечером – тоже активность, но низкоуровневую: погладить, уборку сделать, бумажки какие-нибудь перебирать. Компьютер или смартфон – нежелательно, потому что серфинг – это всегда принятие решений, это выбор, мозг начинает напрягаться. Если есть возможность, поможет прогулка. Важно не принимать полугоризонтальное положение", – заключил сомнолог.
https://uz.sputniknews.ru/20240118/xrap-opasnost-vrach-rekomendatsii-42105362.html
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мнение эксперта, сон, здоровье, сомнолог
мнение эксперта, сон, здоровье, сомнолог

Почему дремать по вечерам вредно — врач

22:05 11.03.2024
© Fotolia / JoesphotostyleЧиновник спит в кабинете
Чиновник спит в кабинете - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2024
© Fotolia / Joesphotostyle
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Сомнолог рассказал, как не "перебить" ночной сон вечерней дремой.
Заснул на полчаса сидя или полулежа вечером, а ночью сон как рукой сняло – с такой ситуацией многие люди сталкивались хотя бы раз в жизни. Даже десятиминутный сон может дать заряд бодрости на несколько часов, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.
По его словам, непреднамеренное засыпание вечером может нарушить качество ночного сна.
"Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошел в постель – сон исчез. Как дневной сон освежает – человек может 10-15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов – так же можно и вечером перебить сон", – объяснил специалист.
Он также предупредил, что крайне вредно дремать по вечерам людям с определенной формой бессонницы.
"У пациентов с бессонницей такое каждый день происходит: человек мучительно хочет спать, допустим, в девять вечера, а ему надо ложиться в одиннадцать, но, когда к одиннадцати время приближается, сон как рукой снимает. Это так называемая условно-рефлекторная модель развития бессонницы, когда у человека формируется рефлекс боязни не заснуть. Сама подготовка ко сну вызывает у него стресс, а постель ассоциируется с бессонницей", – отметил Бузунов.
Он рекомендовал самый эффективный способ справиться с такой проблемой: для этого нужно создать дефицит сна.
"Это техника ограничения сна, то есть время пребывания в постели строго ограничено, и до того ложиться нельзя, как бы ни хотелось спать. Создается дефицит сна, и даже если у человека сработает рефлекс боязни не заснуть, он все равно заснет. То есть нельзя спать в неподходящее время, даже если очень захотелось", – уточнил Бузунов.
Кроме того, он рассказал, что рутинные домашние дела помогут побороть вечернюю сонливость и избежать "непреднамеренного" засыпания.
"Если днем сонливость, значит, нужно дать себе психическую или физическую активность. Если вечером – тоже активность, но низкоуровневую: погладить, уборку сделать, бумажки какие-нибудь перебирать. Компьютер или смартфон – нежелательно, потому что серфинг – это всегда принятие решений, это выбор, мозг начинает напрягаться. Если есть возможность, поможет прогулка. Важно не принимать полугоризонтальное положение", – заключил сомнолог.
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