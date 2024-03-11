https://uz.sputniknews.ru/20240311/vecher-son-vred-vrach-rekomendatsii-42869480.html

Почему дремать по вечерам вредно — врач

Почему дремать по вечерам вредно — врач

Sputnik Узбекистан

Сомнолог рассказал, как не "перебить" ночной сон вечерней дремой

2024-03-11T22:05+0500

2024-03-11T22:05+0500

2024-03-11T22:05+0500

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здоровье

сомнолог

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Заснул на полчаса сидя или полулежа вечером, а ночью сон как рукой сняло – с такой ситуацией многие люди сталкивались хотя бы раз в жизни. Даже десятиминутный сон может дать заряд бодрости на несколько часов, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов.По его словам, непреднамеренное засыпание вечером может нарушить качество ночного сна.Он также предупредил, что крайне вредно дремать по вечерам людям с определенной формой бессонницы.Он рекомендовал самый эффективный способ справиться с такой проблемой: для этого нужно создать дефицит сна.Кроме того, он рассказал, что рутинные домашние дела помогут побороть вечернюю сонливость и избежать "непреднамеренного" засыпания."Если днем сонливость, значит, нужно дать себе психическую или физическую активность. Если вечером – тоже активность, но низкоуровневую: погладить, уборку сделать, бумажки какие-нибудь перебирать. Компьютер или смартфон – нежелательно, потому что серфинг – это всегда принятие решений, это выбор, мозг начинает напрягаться. Если есть возможность, поможет прогулка. Важно не принимать полугоризонтальное положение", – заключил сомнолог.

https://uz.sputniknews.ru/20240118/xrap-opasnost-vrach-rekomendatsii-42105362.html

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мнение эксперта, сон, здоровье, сомнолог