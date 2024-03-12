https://uz.sputniknews.ru/20240312/aripov-raxmon-vstrecha-tadjikistan-42885115.html

Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили

Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов находится в Таджикистане для участия в очередном заседании Совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

2024-03-12T09:37+0500

2024-03-12T09:37+0500

2024-03-12T09:45+0500

политика

узбекистан

таджикистан

абдулла арипов

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Душанбе состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба таджикского лидера.Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия и пути их дальнейшего развития.В фокусе внимания также находилась повестка дня очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Душанбе.Арипов и Рахмон отметили возможности и ресурсы для многократного увеличения взаимодействия с учетом роста двусторонней торговли, объем которой в прошлом году достиг более $504 млн.Большое внимание в ходе встречи уделили расширению сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, в том числе выработке "зеленой энергии" и развитию "зеленой экономики". Также речь шла о развитии научно-технических и культурно-образовательных связей.

https://uz.sputniknews.ru/20240311/uzbekistan-tadjikistan-plany-proizvodstvo-avto-42874926.html

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абдулла арипов эмомали рахмон премьер-министр узбекистана таджикистан участие заседание совместной межправкомиссии