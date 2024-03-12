https://uz.sputniknews.ru/20240312/mejdu-termezom-sochi-otkroyetsya-novyy-aviareys-42892379.html
Между Термезом и Сочи откроется новый авиарейс — когда
Между Термезом и Сочи откроется новый авиарейс — когда
Sputnik Узбекистан
Полеты будут осуществляться из международного аэропорта Термеза в международный сочинский аэропорт Адлер и обратно.
2024-03-12T14:55+0500
2024-03-12T14:55+0500
2024-03-12T14:55+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Российская авиакомпания “Азимут” впервые запускает авиасообщение между узбекистанским городом Термезом и курортным российским городом Сочи. Об этом сообщает хокимият Сурхандарьинской области.Еженедельные авиарейсы по направлению Термез — Сочи — Термез будут осуществляться по понедельникам, начиная с 1-го апреля.Самолеты будут летать из международного аэропорта Термеза в международный сочинский аэропорт Адлер и обратно.Читайте также Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсыРоссийская авиакомпания "Азимут" уже осуществляет регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ташкент, Самарканд, Карши, Навои, Ургенч, Бухару и чартерные — в Фергану и Наманган, а также регулярные авиарейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.
https://uz.sputniknews.ru/20231216/indoneziyskaya-aviakompaniya-zapusk-reys-kuala-lumpur-tashkent-41590267.html
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узбекистан россия термез сочи авиарейс
узбекистан россия термез сочи авиарейс
Между Термезом и Сочи откроется новый авиарейс — когда
Полеты будут осуществляться из международного аэропорта Термеза в международный сочинский аэропорт Адлер и обратно.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Российская авиакомпания “Азимут” впервые запускает авиасообщение между узбекистанским городом Термезом и курортным российским городом Сочи. Об этом сообщает
хокимият Сурхандарьинской области.
Еженедельные авиарейсы по направлению Термез — Сочи — Термез будут осуществляться по понедельникам, начиная с 1-го апреля.
Самолеты будут летать из международного аэропорта Термеза в международный сочинский аэропорт Адлер и обратно.
“Полеты будут выполняться на современном и безопасном самолете “Superjet-100“, время в пути составляет 3 часа 50 минут“, — говорится в сообщении.
Российская авиакомпания "Азимут" уже осуществляет регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ташкент, Самарканд, Карши, Навои, Ургенч, Бухару и чартерные — в Фергану и Наманган, а также регулярные авиарейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.