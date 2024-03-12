https://uz.sputniknews.ru/20240312/mirziyoev-telefon-prezident-oae-42885404.html

Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности

Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне

2024-03-12T10:20+0500

2024-03-12T10:20+0500

2024-03-12T10:35+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

оаэ

поздравления

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f809e5ef7eb1cf0dd84c779edb31522b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Глава республики поздравил эмиратского коллегу с днем рождения, пожелал ему здоровья и благополучия, больших успехов в деятельности, мира и процветания дружественному народу ОАЭ. Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамазан.Помимо этого, прорабатываются перспективные проекты в таких сферах, как высокие технологии, энергетика, геология, сельское хозяйство, туризм, IT, инфраструктура, логистика и других.Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.

узбекистан

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, оаэ, поздравления