https://uz.sputniknews.ru/20240312/mirziyoev-telefon-prezident-oae-42885404.html
Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности
Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне
2024-03-12T10:20+0500
2024-03-12T10:20+0500
2024-03-12T10:35+0500
политика
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президент узбекистана
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телефонный разговор
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поздравления
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Глава республики поздравил эмиратского коллегу с днем рождения, пожелал ему здоровья и благополучия, больших успехов в деятельности, мира и процветания дружественному народу ОАЭ. Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамазан.Помимо этого, прорабатываются перспективные проекты в таких сферах, как высокие технологии, энергетика, геология, сельское хозяйство, туризм, IT, инфраструктура, логистика и других.Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.
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политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, оаэ, поздравления
политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, оаэ, поздравления
Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности
10:20 12.03.2024 (обновлено: 10:35 12.03.2024)
Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Глава республики поздравил эмиратского коллегу с днем рождения, пожелал ему здоровья и благополучия, больших успехов в деятельности, мира и процветания дружественному народу ОАЭ.
Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамазан.
"С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества. По итогам 2023 года объем взаимной торговли увеличился на 20 процентов. В Узбекистане действуют свыше 300 предприятий с участием эмиратского капитала, портфель совместных проектов превысил 4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Помимо этого, прорабатываются перспективные проекты в таких сферах, как высокие технологии, энергетика, геология, сельское хозяйство, туризм, IT, инфраструктура, логистика и других.
Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.