https://uz.sputniknews.ru/20240312/mirziyoyev-zadachi-podderjka-predprinimateli-eksport-42901051.html

В каждом районе Узбекистана появятся проектные офисы по поддержке предпринимателей

В каждом районе Узбекистана появятся проектные офисы по поддержке предпринимателей

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил, что развитие бизнеса является одним из приоритетов экономических реформ и определил задачи в сфере поддержки предпринимателей

2024-03-12T16:04+0500

2024-03-12T16:04+0500

2024-03-12T16:22+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

предприниматели

экспорт

презентация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0a/20023272_0:67:3066:1792_1920x0_80_0_0_7cc413c26770c1ff347e0d38a3ae6ecf.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В каждом районе Узбекистана начнут работать проектные офисы по поддержке предпринимателей, сообщает пресс-служба президента. Это одно из предложений, направленных на расширение деятельности предпринимателей и вовлечение их в экспорт, представленных Шавкату Мирзиёеву.Как отмечалось, в прошлом году предприятиям-экспортерам оказали помощь на 665 млрд сумов, что позволило обеспечить экспорт на $3,2 млрд. Однако в некоторых отраслях и регионах эти средства использовали неэффективно. В отраслях электротехники, сельского хозяйства, фармацевтики и ювелирного дела экспорт не достиг средних показателей. Отраслевые ассоциации не оказали поддержку 2 709 потенциальным экспортерам.В связи с этим вопросы производства в регионах, промышленных зон и экспорта планируется объединить в единую систему.С учетом опыта развитых стран, вместо агентства и фондов, действующих в сфере, создадут Компанию по развитию торговли. Она будет привлекать из-за рубежа квалифицированных дизайнеров, технологов и маркетологов для обеспечения соответствия отечественной продукции международным требованиям, помогать экспортерам выходить на новые рынки и продвигать национальные бренды за рубежом.Также на основе рейтинга устойчивости предпринимателей компания будет предоставлять субсидии, компенсации и другие виды поддержки.Мирзиёев отметил, что развитие бизнеса — один из приоритетов экономических реформ и изложил свое видение задач в сфере поддержки предпринимателей.Ответственные лица доложили о планах увеличить объем экспорта местной промышленности до $12 млрд в текущем году.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан предприниматели поддержка развитие бизнеса глава республики задачи