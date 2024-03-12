В каждом районе Узбекистана появятся проектные офисы по поддержке предпринимателей
16:04 12.03.2024 (обновлено: 16:22 12.03.2024)
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Глава республики отметил, что развитие бизнеса является одним из приоритетов экономических реформ и определил задачи в сфере поддержки предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В каждом районе Узбекистана начнут работать проектные офисы по поддержке предпринимателей, сообщает пресс-служба президента.
Это одно из предложений, направленных на расширение деятельности предпринимателей и вовлечение их в экспорт, представленных Шавкату Мирзиёеву.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по поддержке предпринимателей и вовлечению их в экспортную деятельность
Рассмотрены предложения по поддержке предпринимателей и вовлечению их в экспортную деятельность
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в прошлом году предприятиям-экспортерам оказали помощь на 665 млрд сумов, что позволило обеспечить экспорт на $3,2 млрд. Однако в некоторых отраслях и регионах эти средства использовали неэффективно. В отраслях электротехники, сельского хозяйства, фармацевтики и ювелирного дела экспорт не достиг средних показателей. Отраслевые ассоциации не оказали поддержку 2 709 потенциальным экспортерам.
В связи с этим вопросы производства в регионах, промышленных зон и экспорта планируется объединить в единую систему.
"Предлагается перевести 12 отраслевых и промышленных ассоциаций в систему Торгово-промышленной палаты. Посредством этого вопросы поддержки проектов и экспорта перейдут от государства к организации самоуправления предпринимателей. В результате облегчится принятие решений по требованиям и запросам предпринимателей, волнующим их проблемам, а взаимодействие между предпринимателями усилится", — говорится в сообщении.
С учетом опыта развитых стран, вместо агентства и фондов, действующих в сфере, создадут Компанию по развитию торговли. Она будет привлекать из-за рубежа квалифицированных дизайнеров, технологов и маркетологов для обеспечения соответствия отечественной продукции международным требованиям, помогать экспортерам выходить на новые рынки и продвигать национальные бренды за рубежом.
Также на основе рейтинга устойчивости предпринимателей компания будет предоставлять субсидии, компенсации и другие виды поддержки.
"Будет усилено взаимодействие между Торгово-промышленной палатой и акционерным обществом “Узбекэкспертиза”. В каждом районе начнут работать проектные офисы по поддержке предпринимателей", — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что развитие бизнеса — один из приоритетов экономических реформ и изложил свое видение задач в сфере поддержки предпринимателей.
"Подчеркнута важность изучения актуальности функций и критериев результативности ассоциаций, повышения квалификации их руководителей и сотрудников. Указано на необходимость организации работы преимущественно в регионах, активного вовлечения предпринимателей к разработке новых проектов и экспорту", — указано в сообщении.
Ответственные лица доложили о планах увеличить объем экспорта местной промышленности до $12 млрд в текущем году.