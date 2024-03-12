https://uz.sputniknews.ru/20240312/poxudeniye-bez-diyet-sporta-vrach-rekomendatsii-42890656.html

Как похудеть без строгой диеты и дополнительных физических нагрузок

Как похудеть без строгой диеты и дополнительных физических нагрузок

Sputnik Узбекистан

Врач перечислила четыре "ленивых" способа избавиться от лишнего веса

2024-03-12T22:04+0500

2024-03-12T22:04+0500

2024-03-12T22:04+0500

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Чтобы снизить вес, не обязательно изнурять себя строгими диетами и многочасовыми тренировками в спортзале. Достаточно придерживаться нескольких простых правил в питании и распорядке дня, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на питьевой режим. Важно пить воду в достаточном количестве, не заменяя ее различными напитками."Мы в принципе воду не допиваем. И потом у нас есть такое ухищрение – пойти попить чаю и при этом съесть что-нибудь, в результате мы все время "подбрасываем" себе лишние калории. Надо научиться пить воду между приемами пищи. Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов (после предыдущего приема пищи, – ред.), а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить. Просто нет такой привычки. Если вы начнете это делать, то совершенно спокойно сможете проводить три и более часов без пищи", – объяснила специалист.По ее словам, в рационе обязательно должны быть горячие супы.Также еще один полезный лайфхак для похудения — тщательное пережевывание пищи."Нужно тщательно пережевывать пищу – до состояния, когда невозможно разобрать, что это за еда. Все должно превратиться в суспензию. Часто предлагают все перемалывать в пюре блендером. Нет, мы не можем переложить процесс жевания на блендер, он должен протекать в организме. Во-первых, это занимает время, во-вторых, это занимает энергию, в-третьих, за это время выработаются необходимые ферменты и гормоны, в-четвертых, из этой пищи потом организм может усвоить все, что необходимо, и будет наедаться меньшим количеством еды, а нутриентная ценность пищи будет больше", – указала Павлова.В заключение эндокринолог рекомендовала наладить режим сна."Человек, который ложится спать поздно, после полуночи, всегда будет иметь проблемы с лишним весом, даже если он старается есть меньше. Ему в принципе тяжело это будет делать, потому что ему придется как-то сохранять бодрость в течение дня при желании спать (из-за дефицита сна, – ред.), для этого ему придется что-то пить и есть, и вода в этом плане будет помогать значительно меньше, чем сладости, вкусности, какие-то стимулирующие вещества, энергетики, кофе. А все это имеет свои калории, иногда избыточные, и только на одном этом можно набрать вес", – резюмировала Зухра Павлова.

https://uz.sputniknews.ru/20240311/vecher-son-vred-vrach-rekomendatsii-42869480.html

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