https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekistan-tadjikistan-provedut-sovmestnyy-forum-42901690.html

Узбекистан и Таджикистан проведут совместный форум — подробности

Узбекистан и Таджикистан проведут совместный форум — подробности

Sputnik Узбекистан

В Душанбе обсудили подготовку к инвестиционному форуму двух республик.

2024-03-12T17:44+0500

2024-03-12T17:44+0500

2024-03-12T17:44+0500

узбекистан

таджикистан

инвестиции

экономика

форум

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан проведут совместный инвестиционный форум. Чтобы обсудить подготовку к этому мероприятию в Душанбе встретились председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султон Рахимзода и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, сообщает НИАТ "Ховар".Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, в том числе вопросы привлечения прямых инвестиций в приоритетные проекты.Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в финансировании важных проектов с помощью привлечения частного сектора и инвестиционной компании Таджикистана и Узбекистана, а также увеличения объема прямых инвестиций. Также обговорили предстоящий график мероприятий по проведению совместного инвестиционного форума, который, как ожидается, состоится в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в первом полугодии 2024 года.Было отмечено, что по состоянию на 1 января 2024 года в Таджикистане зарегистрировано 90 предприятий с участием узбекского капитала, а в период с 2007 по 2023 годы в экономику Таджикистана поступило $74,1 млн капитала.

https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-tadjikistan-granitsa-industriya-torgovlya-42496110.html

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