https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekistan-turtsiya-naladyat-sovmestnoye-proizvodstvo-obuvi-podrobnosti-42890818.html

Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности

Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности

Sputnik Узбекистан

Турецкий обувной бренд готов инвестировать в совместный проект по производству обувной продукции $1 млн.

2024-03-12T13:12+0500

2024-03-12T13:12+0500

2024-03-12T13:48+0500

узбекистан

турция

производство

обувь

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют наладить совместное производство обувной продукции, подошв и клея. Данный проект обсудили на встрече в Ташкенте руководство ассоциации "Узчармсаноат" с главой турецкой компании Layki. В переговорах также приняли участие представители министерства экономики и финансов, Народного банка Узбекистана, а также ведомств, входящих в состав узбекско-турецкой межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба Ассоциации.Стороны рассмотрели организацию и реализацию совместного с узбекскими предприятиями проекта по созданию производства обувной продукции, подошв и клея под брендом Layki.Представители отрасли рассказали турецким партнерам о льготах и преференциях, предоставляемых предпринимателям в рамках постановления президента Узбекистана “О мерах по дальнейшему ускорению реформ и повышению экспортного потенциала кожевенно-обувной и меховой отраслей”. В этой связи участники обсудили соответствующие организационные вопросы, в том числе порядок участия компаний в электронных торгах на приобретение земельных участков, график и формат следующих рабочих встреч для сверки часов по работе над проектом и другие.С целью своевременной и качественной реализации проекта узбекская сторона выразила готовность оказать поддержку иностранным партнерам на всех этапах.Читайте также Кыргызстан и Узбекистан планируют реализацию совместных инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отрасли.

https://uz.sputniknews.ru/20231024/uzbekskie-predpriyatiya-planiruyut-shit-obuv-dlya-krupnogo-rossiyskogo-predpriyatiya-40276876.html

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