https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekistan-turtsiya-naladyat-sovmestnoye-proizvodstvo-obuvi-podrobnosti-42890818.html
Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности
Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности
Sputnik Узбекистан
Турецкий обувной бренд готов инвестировать в совместный проект по производству обувной продукции $1 млн.
2024-03-12T13:12+0500
2024-03-12T13:12+0500
2024-03-12T13:48+0500
узбекистан
турция
производство
обувь
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют наладить совместное производство обувной продукции, подошв и клея. Данный проект обсудили на встрече в Ташкенте руководство ассоциации "Узчармсаноат" с главой турецкой компании Layki. В переговорах также приняли участие представители министерства экономики и финансов, Народного банка Узбекистана, а также ведомств, входящих в состав узбекско-турецкой межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба Ассоциации.Стороны рассмотрели организацию и реализацию совместного с узбекскими предприятиями проекта по созданию производства обувной продукции, подошв и клея под брендом Layki.Представители отрасли рассказали турецким партнерам о льготах и преференциях, предоставляемых предпринимателям в рамках постановления президента Узбекистана “О мерах по дальнейшему ускорению реформ и повышению экспортного потенциала кожевенно-обувной и меховой отраслей”. В этой связи участники обсудили соответствующие организационные вопросы, в том числе порядок участия компаний в электронных торгах на приобретение земельных участков, график и формат следующих рабочих встреч для сверки часов по работе над проектом и другие.С целью своевременной и качественной реализации проекта узбекская сторона выразила готовность оказать поддержку иностранным партнерам на всех этапах.Читайте также Кыргызстан и Узбекистан планируют реализацию совместных инвестиционных проектов в кожевенно-обувной отрасли.
https://uz.sputniknews.ru/20231024/uzbekskie-predpriyatiya-planiruyut-shit-obuv-dlya-krupnogo-rossiyskogo-predpriyatiya-40276876.html
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узбекистан турция производство обувная продукция инвестиции
Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности
13:12 12.03.2024 (обновлено: 13:48 12.03.2024)
Крупный турецкий обувной бренд готов инвестировать в совместный проект по производству обувной продукции, подошв и клея $1 млн.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан и Турция планируют наладить совместное производство обувной продукции, подошв и клея. Данный проект обсудили на встрече в Ташкенте руководство ассоциации "Узчармсаноат" с главой турецкой компании Layki. В переговорах также приняли участие представители министерства экономики и финансов, Народного банка Узбекистана, а также ведомств, входящих в состав узбекско-турецкой межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба Ассоциации.
Стороны рассмотрели организацию и реализацию совместного с узбекскими предприятиями проекта по созданию производства обувной продукции, подошв и клея под брендом Layki.
Представители отрасли рассказали турецким партнерам о льготах и преференциях, предоставляемых предпринимателям в рамках постановления президента Узбекистана “О мерах по дальнейшему ускорению реформ и повышению экспортного потенциала кожевенно-обувной и меховой отраслей”.
“Иностранный инвестор выразил желание реализовать данный инвестпроект в малой промышленной зоне, специализированной на производстве кожевенно-обувных и меховых изделий, создаваемой в Ахангаранском районе Ташкентской области. Предварительная стоимость проекта оценивается в $1 млн", — говорится в сообщении.
В этой связи участники обсудили соответствующие организационные вопросы, в том числе порядок участия компаний в электронных торгах на приобретение земельных участков, график и формат следующих рабочих встреч для сверки часов по работе над проектом и другие.
С целью своевременной и качественной реализации проекта узбекская сторона выразила готовность оказать поддержку иностранным партнерам на всех этапах.