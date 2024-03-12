Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена
11:25 12.03.2024 (обновлено: 11:31 12.03.2024)
Подписаться
На Олимпийские игры, которые пройдут в Париже этим летом, лицензионные путевки завоевали 5 боксеров из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекские боксеры выиграли путевки на Олимпиаду Париж-2024 на лицензионном турнире в Италии, сообщает пресс-служба НОК.
Первым участником главных стартов четырехлетия по итогам решающего боя стал чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев (-63,5 кг). В упорной борьбе за лицензию на ОИ Париж-2024 он одолел соперника из Сербии Алексея Сендрика.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
1/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
2/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
3/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
4/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
5/5
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
1/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
2/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
3/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
4/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
5/5
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Успешное участие делегации Узбекистана в лицензионном турнире, который проводится в Италии, продолжил Лазизбек Муллажонов (-92 кг). В борьбе за олимпийскую путевку узбекский мастер кожаной перчатки одолел грузина Георгия Кушиташвили и вошел в ряды участников ОИ Париж-2024.
Член сборной Узбекистана по боксу, бронзовый призер Азиатских игр Ханчжоу-2022 Турабек Хабибуллаев(-80 кг) на отборочном турнире присоединился к числу лицензиатов. В захватывающем бою спортсмен победил колумбийца Хуана Ортиса.
Обеспечил себе место среди участников олимпийских игр и чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг). Он одолел иорданца Зияда Ишаиша в решающем бою и получил путевку.
Список лицензиатов пополнила также представительница сборной Узбекистана по боксу Сабина Бобокулова(-50 кг). В бескомпромиссной борьбе за лицензию узбекистанка одолела Ринку Киношита из Японии.
Всего на лицензионном турнире в Италии за путевки олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.