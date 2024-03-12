https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekskie-boksery-zavoevali-putevki-na-letnie-olimpijskie-igry-imena-42887619.html

Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена

Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена

Sputnik Узбекистан

На летние Олимпийские игры в Париже лицензионные путевки завоевали 5 боксеров из Узбекистана

2024-03-12T11:25+0500

2024-03-12T11:25+0500

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узбекистан

бокс

олимпийские игры

лицензия

спорт

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекские боксеры выиграли путевки на Олимпиаду Париж-2024 на лицензионном турнире в Италии, сообщает пресс-служба НОК.Первым участником главных стартов четырехлетия по итогам решающего боя стал чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев (-63,5 кг). В упорной борьбе за лицензию на ОИ Париж-2024 он одолел соперника из Сербии Алексея Сендрика.Успешное участие делегации Узбекистана в лицензионном турнире, который проводится в Италии, продолжил Лазизбек Муллажонов (-92 кг). В борьбе за олимпийскую путевку узбекский мастер кожаной перчатки одолел грузина Георгия Кушиташвили и вошел в ряды участников ОИ Париж-2024.Член сборной Узбекистана по боксу, бронзовый призер Азиатских игр Ханчжоу-2022 Турабек Хабибуллаев(-80 кг) на отборочном турнире присоединился к числу лицензиатов. В захватывающем бою спортсмен победил колумбийца Хуана Ортиса.Обеспечил себе место среди участников олимпийских игр и чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг). Он одолел иорданца Зияда Ишаиша в решающем бою и получил путевку.Список лицензиатов пополнила также представительница сборной Узбекистана по боксу Сабина Бобокулова(-50 кг). В бескомпромиссной борьбе за лицензию узбекистанка одолела Ринку Киношита из Японии.Всего на лицензионном турнире в Италии за путевки олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.

https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekskie-boksery-pokazyvayu-xoroshie-rezultaty-na-litsenzionnom-turnire-parij-2024-po-boksu-42803003.html

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