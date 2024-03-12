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https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekskie-boksery-zavoevali-putevki-na-letnie-olimpijskie-igry-imena-42887619.html
Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена
Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена
Sputnik Узбекистан
На летние Олимпийские игры в Париже лицензионные путевки завоевали 5 боксеров из Узбекистана
2024-03-12T11:25+0500
2024-03-12T11:31+0500
узбекистан
бокс
олимпийские игры
лицензия
спорт
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекские боксеры выиграли путевки на Олимпиаду Париж-2024 на лицензионном турнире в Италии, сообщает пресс-служба НОК.Первым участником главных стартов четырехлетия по итогам решающего боя стал чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев (-63,5 кг). В упорной борьбе за лицензию на ОИ Париж-2024 он одолел соперника из Сербии Алексея Сендрика.Успешное участие делегации Узбекистана в лицензионном турнире, который проводится в Италии, продолжил Лазизбек Муллажонов (-92 кг). В борьбе за олимпийскую путевку узбекский мастер кожаной перчатки одолел грузина Георгия Кушиташвили и вошел в ряды участников ОИ Париж-2024.Член сборной Узбекистана по боксу, бронзовый призер Азиатских игр Ханчжоу-2022 Турабек Хабибуллаев(-80 кг) на отборочном турнире присоединился к числу лицензиатов. В захватывающем бою спортсмен победил колумбийца Хуана Ортиса.Обеспечил себе место среди участников олимпийских игр и чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг). Он одолел иорданца Зияда Ишаиша в решающем бою и получил путевку.Список лицензиатов пополнила также представительница сборной Узбекистана по боксу Сабина Бобокулова(-50 кг). В бескомпромиссной борьбе за лицензию узбекистанка одолела Ринку Киношита из Японии.Всего на лицензионном турнире в Италии за путевки олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekskie-boksery-pokazyvayu-xoroshie-rezultaty-na-litsenzionnom-turnire-parij-2024-po-boksu-42803003.html
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узбекистан бокс олимпийские игры париж-2024
узбекистан бокс олимпийские игры париж-2024

Узбекские боксеры завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры — их имена

11:25 12.03.2024 (обновлено: 11:31 12.03.2024)
© FotoliaБоксерский поединок
Боксерский поединок - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2024
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На Олимпийские игры, которые пройдут в Париже этим летом, лицензионные путевки завоевали 5 боксеров из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекские боксеры выиграли путевки на Олимпиаду Париж-2024 на лицензионном турнире в Италии, сообщает пресс-служба НОК.
Первым участником главных стартов четырехлетия по итогам решающего боя стал чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев (-63,5 кг). В упорной борьбе за лицензию на ОИ Париж-2024 он одолел соперника из Сербии Алексея Сендрика.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Руслан Абдуллаев завоевал путевку на летние Олимпийские игры в Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
Лазизбек Муллажонов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париж 2024 - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
 Турабек Хабибуллаев завоевал путевку на летние Олимпийские игры в Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Асадхуджа Муйдинхуджаев завоевал путевку на летние Олимпийские игры Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Сабина Бобокулова завоевала путевку на летние Олимпийские игры Париж-2024 - Sputnik Узбекистан
5/5
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
1/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
2/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры в Париж 2024
3/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
4/5
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
5/5
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Успешное участие делегации Узбекистана в лицензионном турнире, который проводится в Италии, продолжил Лазизбек Муллажонов (-92 кг). В борьбе за олимпийскую путевку узбекский мастер кожаной перчатки одолел грузина Георгия Кушиташвили и вошел в ряды участников ОИ Париж-2024.
Член сборной Узбекистана по боксу, бронзовый призер Азиатских игр Ханчжоу-2022 Турабек Хабибуллаев(-80 кг) на отборочном турнире присоединился к числу лицензиатов. В захватывающем бою спортсмен победил колумбийца Хуана Ортиса.
Обеспечил себе место среди участников олимпийских игр и чемпион мира по боксу Асадхуджа Муйдинхуджаев (-71 кг). Он одолел иорданца Зияда Ишаиша в решающем бою и получил путевку.
Список лицензиатов пополнила также представительница сборной Узбекистана по боксу Сабина Бобокулова(-50 кг). В бескомпромиссной борьбе за лицензию узбекистанка одолела Ринку Киношита из Японии.
Всего на лицензионном турнире в Италии за путевки олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.
Боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024
6 марта, 14:20
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