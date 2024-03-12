https://uz.sputniknews.ru/20240312/v-azerbaydjanye-otkroyetsya-sentr-uzbekskogo-yazyka-kultury-imeni-alishera-navoi-42900729.html

В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои

В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои

Sputnik Узбекистан

Подписано соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.

2024-03-12T17:51+0500

2024-03-12T17:51+0500

2024-03-12T17:51+0500

узбекистан

азербайджан

культура

алишер навои

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.С этой целью делегация Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы посетила город Гяндж. Здесь состоялась встреча с представителями Национальной академии наук Азербайджана, Гянджинского государственного университета, учеными и интеллигенцией.Участники встречи подписали соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.Кроме того, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шухрат Сироджиддинов по приглашению президента Национальной академии наук Азербайджана академика Исы Хабибейли принял участие в торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею Института литературы имени Низами Гянджеви.Также ректор ТашГУУЯЛ побывал на презентации книги Махмуда Кашгари "Дивон Лугат ат-Тюрк", созданной научным коллективом Азербайджанского института языкознания.Это издание подготовлено на основе текста, переведенного на азербайджанский язык одним из узбекских джадидов Халид-Саидом Ходжаевым. Сироджиддинов подчеркнул, что книга несомненно будет стимулировать новые исследования в мировой тюркологии.

https://uz.sputniknews.ru/20240209/alisher-navoi-pamyatniki-goroda-strany-42400018.html

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