https://uz.sputniknews.ru/20240312/v-azerbaydjanye-otkroyetsya-sentr-uzbekskogo-yazyka-kultury-imeni-alishera-navoi-42900729.html
В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои
В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои
Sputnik Узбекистан
Подписано соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.
2024-03-12T17:51+0500
2024-03-12T17:51+0500
2024-03-12T17:51+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.С этой целью делегация Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы посетила город Гяндж. Здесь состоялась встреча с представителями Национальной академии наук Азербайджана, Гянджинского государственного университета, учеными и интеллигенцией.Участники встречи подписали соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.Кроме того, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шухрат Сироджиддинов по приглашению президента Национальной академии наук Азербайджана академика Исы Хабибейли принял участие в торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею Института литературы имени Низами Гянджеви.Также ректор ТашГУУЯЛ побывал на презентации книги Махмуда Кашгари "Дивон Лугат ат-Тюрк", созданной научным коллективом Азербайджанского института языкознания.Это издание подготовлено на основе текста, переведенного на азербайджанский язык одним из узбекских джадидов Халид-Саидом Ходжаевым. Сироджиддинов подчеркнул, что книга несомненно будет стимулировать новые исследования в мировой тюркологии.
https://uz.sputniknews.ru/20240209/alisher-navoi-pamyatniki-goroda-strany-42400018.html
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узбекистан азербайджан центр узбекского языка алишер навои
В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои
Подписано соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Азербайджане откроется Центр узбекского языка и культуры имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.
С этой целью делегация Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы посетила город Гяндж. Здесь состоялась встреча с представителями Национальной академии наук Азербайджана, Гянджинского государственного университета, учеными и интеллигенцией.
Участники встречи подписали соглашение об открытии в Гяндже Центра узбекского языка и культуры имени Алишера Навои.
Кроме того, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шухрат Сироджиддинов по приглашению президента Национальной академии наук Азербайджана академика Исы Хабибейли принял участие в торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею Института литературы имени Низами Гянджеви.
Также ректор ТашГУУЯЛ побывал на презентации книги Махмуда Кашгари "Дивон Лугат ат-Тюрк", созданной научным коллективом Азербайджанского института языкознания.
Это издание подготовлено на основе текста, переведенного на азербайджанский язык одним из узбекских джадидов Халид-Саидом Ходжаевым.
"В 1918 году, когда началось подавление джадидского движения, Халид-Саид Ходжаев переехал из Узбекистана в Азербайджан, но он был репрессирован авторитарным режимом и приговорен к расстрелу в 1937 году. Данный перевод Халид-Саида Ходжаева был неизвестен почти 100 лет. Он был найден после долгих исследований, проведенных институтом", — говорится в сообщении.
Сироджиддинов подчеркнул, что книга несомненно будет стимулировать новые исследования в мировой тюркологии.