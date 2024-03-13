https://uz.sputniknews.ru/20240313/eaeu-bezrabotitsa-eec-otchet-42923261.html
На сколько сократилось число безработных в ЕАЭС
На сколько сократилось число безработных в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Количество безработных в странах Евразийского экономического союза на конец января 2024 года составляет 0,8% численности рабочей силы
2024-03-13T17:31+0500
2024-03-13T17:31+0500
2024-03-13T17:35+0500
еаэс
безработица
статистика
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец января 2024 года составила 786,1 тыс. человек, сообщает ЕЭК.Это на 11,1% меньше по сравнению с аналогичной датой 2023 года, свидетельствуют данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.Уровень безработицы составил по методологии МОТ 3,4% от численности рабсилы (III квартал 2023 года).В Армении это 12,0% (III квартал 2023-го), в Беларуси — 3,5% (IV квартал 2023-го), Казахстане — 4,7% (IV квартал 2023-го), в Кыргызстане — 4,9% (2022-й год), в России — 2,9% (IV квартал 2023-го).
https://uz.sputniknews.ru/20240312/eaeu-biznes-kreditovaniye-42891822.html
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еаэс безработные сокращение
еаэс безработные сокращение
На сколько сократилось число безработных в ЕАЭС
17:31 13.03.2024 (обновлено: 17:35 13.03.2024)
Количество безработных в странах Евразийского экономического союза на конец января 2024 года составляет 0,8% численности рабочей силы.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец января 2024 года составила 786,1 тыс. человек, сообщает
ЕЭК.
Это на 11,1% меньше по сравнению с аналогичной датой 2023 года, свидетельствуют данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.
"Таким образом, количество безработных составляет 0,8% численности рабочей силы. В 2023 году этот показатель был равен 1%", — говорится в отчете.
Уровень безработицы составил по методологии МОТ 3,4% от численности рабсилы (III квартал 2023 года).
В Армении это 12,0% (III квартал 2023-го), в Беларуси — 3,5% (IV квартал 2023-го), Казахстане — 4,7% (IV квартал 2023-го), в Кыргызстане — 4,9% (2022-й год), в России — 2,9% (IV квартал 2023-го).