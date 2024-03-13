https://uz.sputniknews.ru/20240313/eaeu-bezrabotitsa-eec-otchet-42923261.html

На сколько сократилось число безработных в ЕАЭС

На сколько сократилось число безработных в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Количество безработных в странах Евразийского экономического союза на конец января 2024 года составляет 0,8% численности рабочей силы

2024-03-13T17:31+0500

2024-03-13T17:31+0500

2024-03-13T17:35+0500

еаэс

безработица

статистика

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец января 2024 года составила 786,1 тыс. человек, сообщает ЕЭК.Это на 11,1% меньше по сравнению с аналогичной датой 2023 года, свидетельствуют данные Департамента статистики Евразийской экономической комиссии.Уровень безработицы составил по методологии МОТ 3,4% от численности рабсилы (III квартал 2023 года).В Армении это 12,0% (III квартал 2023-го), в Беларуси — 3,5% (IV квартал 2023-го), Казахстане — 4,7% (IV квартал 2023-го), в Кыргызстане — 4,9% (2022-й год), в России — 2,9% (IV квартал 2023-го).

https://uz.sputniknews.ru/20240312/eaeu-biznes-kreditovaniye-42891822.html

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