Если войска США появятся на Украине, РФ отнесется к ним как к интервентам — Путин
10:36 13.03.2024 (обновлено: 14:34 13.03.2024)
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Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселёву.
"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", — сказал Путин.
По его словам, присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не повлияют на ситуацию на поле боя.
"Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", — отметил президент РФ.
Вместе с тем, он предупредил, чем может закончится ввод польских войск на Украину.
"Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда", — спрогнозировал Путин.
Такой вариант развития событий он объяснил тем, что Польша в этом случае захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.