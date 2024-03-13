https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-kiselev-intervyu-42908290.html

Если войска США появятся на Украине, РФ отнесется к ним как к интервентам — Путин

Если войска США появятся на Украине, РФ отнесется к ним как к интервентам — Путин

Sputnik Узбекистан

Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада

2024-03-13T10:36+0500

2024-03-13T10:36+0500

2024-03-13T14:34+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселёву.По его словам, присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не повлияют на ситуацию на поле боя.Вместе с тем, он предупредил, чем может закончится ввод польских войск на Украину.Такой вариант развития событий он объяснил тем, что Польша в этом случае захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.

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