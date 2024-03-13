Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа
11:22 13.03.2024 (обновлено: 12:26 13.03.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
© POOL/
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Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", рассказал, в частности, с чем столкнулись западные страны после начала СВО на Украине.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Западные страны после начала специальной военной операции на Украине намеревались покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью финансово-экономической системы страны и растущими возможностями ее Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту, Гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
Часть западных элит, по его словам, не хочет иметь по соседству такую огромную страну, думая о том, что ее было бы лучше разделить на части. Страны Запада после начала СВО полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и украинских националистов.
"Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже, что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием… несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.
По его мнению, силу русского и других народов России подняло на поверхность "ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности".
Как отметил Путин, глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали.
Он заявил, что видит запросы общества, самое главное — соответствовать им.
Глава РФ добавил, что многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, связывая это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие.
На вопрос о возможности "честного договора" с Западом он ответил, что никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны. При этом они должны быть такими, "которые нас бы устроили".
Путин рассказал, какими он видит переговоры по Украине. Он подчеркнул, что это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России.
"Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", — сказал глава РФ.
Он подчеркнул, что Россия хочет "разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами".
Говоря о роли оборонной промышленности в развитии экономики, Путин отметил, что она разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс, развивая производство гражданской продукции.
"Оборонные расходы разгоняют экономику, они ее делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос — что выгоднее пушки или масло — мы имеем это в виду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", — отметил лидер РФ.
Он также напомнил, что во времена СССР никто не считал расходы в оборонной сфере и не гнался за эффективностью. Эта статья расходов тогда составляла около 13% ВВП страны, в то время как в текущем году в России этот показатель равен 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим.
Вместе с тем он указал, куда уходят расходы США на эту сферу: основной "распил" средств на оборонную сферу в Соединенных штатах происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз.