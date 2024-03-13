https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-kiselev-intervyu-42909278.html

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин заявил о бессилии Запада перед единством российского народа

Sputnik Узбекистан

Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня", в частности, рассказав, с чем столкнулись западные страны после начала СВО на Украине

2024-03-13T11:22+0500

2024-03-13T11:22+0500

2024-03-13T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Западные страны после начала специальной военной операции на Украине намеревались покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью финансово-экономической системы страны и растущими возможностями ее Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту, Гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.Часть западных элит, по его словам, не хочет иметь по соседству такую огромную страну, думая о том, что ее было бы лучше разделить на части. Страны Запада после начала СВО полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и украинских националистов."Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже, что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием… несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил Путин.По его мнению, силу русского и других народов России подняло на поверхность "ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности".Как отметил Путин, глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали.Он заявил, что видит запросы общества, самое главное — соответствовать им.Глава РФ добавил, что многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, связывая это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие.На вопрос о возможности "честного договора" с Западом он ответил, что никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны. При этом они должны быть такими, "которые нас бы устроили".Путин рассказал, какими он видит переговоры по Украине. Он подчеркнул, что это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России.Он подчеркнул, что Россия хочет "разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами".Говоря о роли оборонной промышленности в развитии экономики, Путин отметил, что она разгоняет экономику РФ, но необходимо соблюдать баланс, развивая производство гражданской продукции.Он также напомнил, что во времена СССР никто не считал расходы в оборонной сфере и не гнался за эффективностью. Эта статья расходов тогда составляла около 13% ВВП страны, в то время как в текущем году в России этот показатель равен 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По сравнению с прошлым годом расходы на "оборонку" выросли на 2,8%, но подобный рост не является критическим.Вместе с тем он указал, куда уходят расходы США на эту сферу: основной "распил" средств на оборонную сферу в Соединенных штатах происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз.

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