Вредно ли сдерживать чихание — врач
© Depositphotos.com / LeungchopanПростуженная женщина с носовым платком
© Depositphotos.com / Leungchopan
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Чихание – это абсолютно естественный процесс. Однако некоторые люди стесняются делать это в общественных местах.
Бывают случаи, когда человеку хочется чихнуть, но он считает это неуместным и старается сдержаться. В интервью радио Sputnik лор-врач Людмила Елизарова объяснила, к чему могут привести такие попытки.
По ее словам, чихание помогает очистить слизистую оболочку полости носа от попавших на нее раздражителей: пыли, аллергенов и едких веществ.
"Чихание – это физиологический процесс, который помогает освободить нос от слизи. Это важно, потому что в ней могут содержаться вирусы и бактерии. Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать, но для этого потребуется зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы все равно чихнете, но сделаете это как бы внутри", – объяснила специалист.
Она предупредила, что попытки предотвратить чихание могут привести к возникновению различных заболеваний, в том числе органов слуха.
"Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания. В результате есть риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит", — указала Елизарова.
В заключение она добавила, что у тех, кто удерживается, чтобы не чихнуть, может подняться внутричерепное давление.