https://uz.sputniknews.ru/20240313/vredno-li-sderjivat-chixanie--vrach-42919376.html

Вредно ли сдерживать чихание — врач

Вредно ли сдерживать чихание — врач

Sputnik Узбекистан

Чихание – это абсолютно естественный процесс. Однако некоторые люди стесняются делать это в общественных местах

2024-03-13T22:08+0500

2024-03-13T22:08+0500

2024-03-13T22:08+0500

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Бывают случаи, когда человеку хочется чихнуть, но он считает это неуместным и старается сдержаться. В интервью радио Sputnik лор-врач Людмила Елизарова объяснила, к чему могут привести такие попытки.По ее словам, чихание помогает очистить слизистую оболочку полости носа от попавших на нее раздражителей: пыли, аллергенов и едких веществ.Она предупредила, что попытки предотвратить чихание могут привести к возникновению различных заболеваний, в том числе органов слуха.В заключение она добавила, что у тех, кто удерживается, чтобы не чихнуть, может подняться внутричерепное давление.

https://uz.sputniknews.ru/20240312/poxudeniye-bez-diyet-sporta-vrach-rekomendatsii-42890656.html

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чихание сдерживание стеснение общественные места