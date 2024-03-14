В ЕАЭС снизили пошлину на эвкалиптовую целлюлозу для выпуска облицовочных материалов
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапуск производства офсетной бумаги на Туринском целлюлозно-бумажном заводе
© Sputnik / Павел Лисицын/
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Принятое решение позволит снизить себестоимость готовой продукции, улучшить экономические показатели предприятий, занимающихся производством бумаги-основы в странах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии решила установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов полубеленой или беленой древесной целлюлозы из лиственных пород (код 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 2,5% от таможенной стоимости на постоянной основе, сообщается на сайте ЕЭК.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
"Рассматриваемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку производителей бумаги-основы, применяющейся для облицовки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, используемых в производстве напольных покрытий, мебели, а также материалов для отделки помещений и других товаров", — объяснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Он также добавил, что на территории Евразийского экономического союза эвкалиптовую целлюлозу не производят, между тем, при изготовлении бумаги-основы, как правило, используют именно этот материал. Отнесение товаров к подсубпозиции 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС возможно только при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.
"Принятое решение будет способствовать развитию целлюлозно-бумажной промышленности, позволит снизить себестоимость готовой продукции, улучшить экономические показатели предприятий, занимающихся производством бумаги-основы в странах ЕАЭС, и повысить конкурентоспособность указанного товара на внутреннем и внешнем рынках", — говорится в сообщении.
Для справки: в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) для данного товара установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной стоимости. Согласно Решению Коллегии Комиссии, с 01 июня 2022-го по 31 мая 2023-го. в отношении эвкалиптовой целлюлозы применялась нулевая пошлина. Также нулевая ставка в отношении нее действовала в 2014 – 2022 годы.