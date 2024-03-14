https://uz.sputniknews.ru/20240314/eaeu-poshlina-evkalipt-sellyuloza-snijeniye-42928622.html

В ЕАЭС снизили пошлину на эвкалиптовую целлюлозу для выпуска облицовочных материалов

В ЕАЭС снизили пошлину на эвкалиптовую целлюлозу для выпуска облицовочных материалов

Sputnik Узбекистан

Принятое решение позволит снизить себестоимость готовой продукции, улучшить экономические показатели предприятий, занимающихся производством бумаги-основы в странах Евразийского экономического союза

2024-03-14T11:55+0500

2024-03-14T11:55+0500

2024-03-14T11:55+0500

еаэс

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии решила установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов полубеленой или беленой древесной целлюлозы из лиственных пород (код 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 2,5% от таможенной стоимости на постоянной основе, сообщается на сайте ЕЭК.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.Он также добавил, что на территории Евразийского экономического союза эвкалиптовую целлюлозу не производят, между тем, при изготовлении бумаги-основы, как правило, используют именно этот материал. Отнесение товаров к подсубпозиции 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС возможно только при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.Для справки: в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) для данного товара установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной стоимости. Согласно Решению Коллегии Комиссии, с 01 июня 2022-го по 31 мая 2023-го. в отношении эвкалиптовой целлюлозы применялась нулевая пошлина. Также нулевая ставка в отношении нее действовала в 2014 – 2022 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20240304/eec-besposhlinnyy-vvoz-komponenty-optovolokno-42767734.html

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