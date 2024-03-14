https://uz.sputniknews.ru/20240314/jvachka-ispolzovaniye-prodoljitelnost-vrach-42929398.html

Врач: как долго можно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья

Врач: как долго можно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья

Sputnik Узбекистан

Гастроэнтеролог предупредила о последствиях злоупотребления жвачкой для зубов, челюсти и желудка

2024-03-14T22:04+0500

2024-03-14T22:04+0500

2024-03-14T22:04+0500

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Жевательная резинка очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.Однако, по ее словам, лучше употреблять ее непродолжительное время, иначе могут возникнуть проблемы с суставами челюсти и зубами.Также она предупредила, что злоупотребление жевательной резинкой может отрицательно отразиться на пищеварении.Это, в свою очередь, может стать причиной язв и эрозий. Людям с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнями полностью противопоказано жевать жвачку на голодный желудок, подчеркнула гастроэнтеролог.Она рассказала, что жевательная резинка может также раздражать слизистую оболочку полости рта.В заключение она добавила, что при умеренном употреблении жевательной резинки у большинства людей не возникает проблем со здоровьем. Но если вы заметили какие-либо негативные последствия после ее использования, лучше проконсультироваться с врачом.

https://uz.sputniknews.ru/20240313/vredno-li-sderjivat-chixanie--vrach-42919376.html

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