https://uz.sputniknews.ru/20240314/jvachka-ispolzovaniye-prodoljitelnost-vrach-42929398.html
Врач: как долго можно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья
Врач: как долго можно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья
Sputnik Узбекистан
Гастроэнтеролог предупредила о последствиях злоупотребления жвачкой для зубов, челюсти и желудка
2024-03-14T22:04+0500
2024-03-14T22:04+0500
2024-03-14T22:04+0500
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Жевательная резинка очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.Однако, по ее словам, лучше употреблять ее непродолжительное время, иначе могут возникнуть проблемы с суставами челюсти и зубами.Также она предупредила, что злоупотребление жевательной резинкой может отрицательно отразиться на пищеварении.Это, в свою очередь, может стать причиной язв и эрозий. Людям с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнями полностью противопоказано жевать жвачку на голодный желудок, подчеркнула гастроэнтеролог.Она рассказала, что жевательная резинка может также раздражать слизистую оболочку полости рта.В заключение она добавила, что при умеренном употреблении жевательной резинки у большинства людей не возникает проблем со здоровьем. Но если вы заметили какие-либо негативные последствия после ее использования, лучше проконсультироваться с врачом.
https://uz.sputniknews.ru/20240313/vredno-li-sderjivat-chixanie--vrach-42919376.html
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жвачка гастроэнтеролог последствия злоупотребления
жвачка гастроэнтеролог последствия злоупотребления
Врач: как долго можно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья
Гастроэнтеролог предупредила о последствиях злоупотребления жвачкой для зубов, челюсти и желудка.
Жевательная резинка очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.
Однако, по ее словам, лучше употреблять ее непродолжительное время, иначе могут возникнуть проблемы с суставами челюсти и зубами.
"Употребление жвачки стоит ограничивать 7–10 минутами. Постоянное жевание приводит к чрезмерному напряжению и утомлению мышц челюсти, что в конечном итоге может вызвать боли в челюсти, головные боли и даже стать причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, постоянное жевание жвачки может повредить эмаль зубов и привести к их износу", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что злоупотребление жевательной резинкой может отрицательно отразиться на пищеварении.
"Постоянное жевание жвачки стимулирует избыточное выделение желудочного сока, что может привести к повышенной кислотности и даже к раздражению слизистой оболочки желудка", – пояснила Разаренова.
Это, в свою очередь, может стать причиной язв и эрозий. Людям с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнями полностью противопоказано жевать жвачку на голодный желудок, подчеркнула гастроэнтеролог.
Она рассказала, что жевательная резинка может также раздражать слизистую оболочку полости рта.
"Частое жевание жвачки означает интенсивное механическое и химическое воздействие на слизистую оболочки рта и может вызывать ее раздражение", – отметила врач.
В заключение она добавила, что при умеренном употреблении жевательной резинки у большинства людей не возникает проблем со здоровьем. Но если вы заметили какие-либо негативные последствия после ее использования, лучше проконсультироваться с врачом.