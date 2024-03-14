За выборами президента РФ будут наблюдать делегации из 36 стран
14:35 14.03.2024 (обновлено: 14:39 14.03.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов/
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В общей сложности по парламентской линии аккредитовано более 200 парламентских наблюдателей.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.
"По состоянию на сегодня по приглашению палат Федерального собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов, а также от пяти международных организаций - МПА СНГ, ПА ОДКБ, АИПО (Межпарламентская организация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), ОИС (Организация исламского сотрудничества), ПАРЛАСЕН", — рассказал он.
Политик уточнил, что в общей сложности по линии Федерального собрания аккредитовано более 200 парламентских наблюдателей и еще несколько десятков электоральных экспертов, тоже по приглашениям законодателей, и "это число может еще возрасти".
"Все организационные вопросы решены, проблем, по нашим сведениям, не имеется", — резюмировал вице-спикер Совфеда.
Накануне президентских выборов в РФ начал работу информационный центр ЦИК — главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования, а также озвучивают его предварительные итоги.
О старте работы информационного центра ЦИК объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов/
"По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", — сказала она.
Также Памфилова отметила, что выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, в токсичной международной атмосфере.
"Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана такая токсичная атмосфера международная, конечно, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались, и во всех регионах были определены резервные помещения, места для голосования", — сказала председатель Центризбиркома РФ.
Она добавила, что 83% резервных помещений (более 52 тыс.) разместят в стационарных зданиях, 17% (свыше 10 тыс.) — при передвижных пунктах голосования.
По словам Памфиловой, на выборах президента могут быть провокации, но Россия справится.
Кроме того, она проинформировала, что досрочно на выборах президента РФ проголосовали около 2 млн избирателей.
Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.