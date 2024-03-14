https://uz.sputniknews.ru/20240314/rossiya-prezident-vybory-nablyudateli-42933784.html

За выборами президента РФ будут наблюдать делегации из 36 стран

За выборами президента РФ будут наблюдать делегации из 36 стран

Sputnik Узбекистан

В общей сложности по парламентской линии аккредитовано более 200 парламентских наблюдателей

2024-03-14T14:35+0500

2024-03-14T14:35+0500

2024-03-14T14:39+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ приезжают в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.Политик уточнил, что в общей сложности по линии Федерального собрания аккредитовано более 200 парламентских наблюдателей и еще несколько десятков электоральных экспертов, тоже по приглашениям законодателей, и "это число может еще возрасти"."Все организационные вопросы решены, проблем, по нашим сведениям, не имеется", — резюмировал вице-спикер Совфеда.Накануне президентских выборов в РФ начал работу информационный центр ЦИК — главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования, а также озвучивают его предварительные итоги.О старте работы информационного центра ЦИК объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.Также Памфилова отметила, что выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, в токсичной международной атмосфере.Она добавила, что 83% резервных помещений (более 52 тыс.) разместят в стационарных зданиях, 17% (свыше 10 тыс.) — при передвижных пунктах голосования.По словам Памфиловой, на выборах президента могут быть провокации, но Россия справится.Кроме того, она проинформировала, что досрочно на выборах президента РФ проголосовали около 2 млн избирателей.Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20240314/putin-obrascheniye-rossiyanye-vybory-42927533.html

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