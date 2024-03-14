https://uz.sputniknews.ru/20240314/shavkat-mirziyoyev-uvolil-trex-chinovnikov-syrdarinskoy-oblasti-42944207.html

Шавкат Мирзиёев уволил трех чиновников в Сырдарьинской области — причина

Шавкат Мирзиёев уволил трех чиновников в Сырдарьинской области — причина

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана на совещании в Сырдарьинской области заявил, что в Сайхунабаде не растет предпринимательство, и “не чувствуется дыхание Нового... 14.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-14T17:53+0500

2024-03-14T17:53+0500

2024-03-14T17:53+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

сырдарьинская область

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на совещании в Сайхунабадском районе раскритиковал работу первого замхокима Сырдарьинской области, хокима района и его первого заместителя и отправил их отставку. По словам президента, в районе не растет предпринимательство и “не чувствуется дыхание Нового Узбекистана”. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.На открытии совещания по вопросам повышения доходов населения через полное задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств, президент отметил, что жители Сайхунабадского района в настоящее время находятся в тяжелой экономической ситуации.“Несмотря на выделение больших средств на предпринимательство, занятость, борьбу с бедностью, остается открытым вопрос, сколько из этих возможностей доходят до 83 тысяч жителей 19 махаллей Сайхунабада“, — отметил президент.Он отметил, что совещание привнесет коренные изменения в повышение доходов населения не только Сайхунабада, но и всей страны.Президент раскритиковал руководителей местного и республиканского уровня которые “не уделяли внимания улучшению ситуации в Сайхунабаде, не работали, спустившись вниз, а ограничивались лишь проведением собраний”.В настоящее время в районе насчитывается 2 400 безработных, уровень бедности — 14%, поступления местного бюджета — 27 млрд сумов, а расходы — 67 млрд сумов, констатировал глава государства.“Словом, в Сайхунабаде не растет предпринимательство, не чувствуется дыхание Нового Узбекистана”, — сказал президент.По этой причине президент освободил от должностей первого заместителя хокима области, хокима района и его первого заместителя, а вместо них назначены современные кадры, говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240220/mirziyoyev-sotszaschita-zadachi-videoselektor-42590085.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание, сырдарьинская область, экономика