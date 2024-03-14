https://uz.sputniknews.ru/20240314/v-uzbekistanye-pered-navruzom-proydet-vsenarodnyy-xashar-42928301.html
В Узбекистане в преддверии Навруза пройдет всенародный хашар
В Узбекистане в преддверии Навруза пройдет всенародный хашар
Sputnik Узбекистан
Во всех регионах Узбекистана будет проделана работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высадят миллионы деревьев.
2024-03-14T11:05+0500
2024-03-14T11:05+0500
2024-03-14T11:05+0500
узбекистан
навруз
хашар
яшил макон
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане перед празднованием Навруза состоится всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии РУз.В сообщении ведомства говорится, что хашар проводится в целях достойного празднования Навруза, священного месяца Рамазан, благоустройства махаллей, жилых массивов, проспектов, святынь, кладбищ и детских площадок.Вместе с тем будут проводиться мероприятия по озеленению в рамках национального экологического проекта “Яшил Макон”(Зеленый край) и повышения здорового образа жизни и санитарно-гигиенической культуры населения.Во время проведения хашара на территории 9-ти тысяч махаллей во всех регионах страны будут высажены более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.Всенародный хашар по всему Узбекистану пройдет c 16 по 18 марта 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html
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узбекистан навруз хашар благоустройство озеленение яшил макон
узбекистан навруз хашар благоустройство озеленение яшил макон
В Узбекистане в преддверии Навруза пройдет всенародный хашар
В рамках хашара во всех регионах будет проделана работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высадят миллионы деревьев.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
В Узбекистане перед празднованием Навруза состоится всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“. Об этом сообщает
пресс-служба министерства экологии РУз.
В сообщении ведомства говорится, что хашар проводится в целях достойного празднования Навруза, священного месяца Рамазан, благоустройства махаллей, жилых массивов, проспектов, святынь, кладбищ и детских площадок.
Вместе с тем будут проводиться мероприятия по озеленению в рамках национального экологического проекта “Яшил Макон”(Зеленый край) и повышения здорового образа жизни и санитарно-гигиенической культуры населения.
Во время проведения хашара на территории 9-ти тысяч махаллей во всех регионах страны будут высажены более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.
“Дорогие соотечественники! Приглашаем вас принять активное участие в благотворительной акции! Внесите свой вклад в благородную инициативу по посадке деревьев и поддержанию порядка в окружающей среде“, — призывает к участию в хашаре экологическое ведомство.
Всенародный хашар по всему Узбекистану пройдет c 16 по 18 марта 2024 года.