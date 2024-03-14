https://uz.sputniknews.ru/20240314/v-uzbekistanye-pered-navruzom-proydet-vsenarodnyy-xashar-42928301.html

В Узбекистане в преддверии Навруза пройдет всенародный хашар

В Узбекистане в преддверии Навруза пройдет всенародный хашар

Sputnik Узбекистан

Во всех регионах Узбекистана будет проделана работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высадят миллионы деревьев.

2024-03-14T11:05+0500

2024-03-14T11:05+0500

2024-03-14T11:05+0500

узбекистан

навруз

хашар

яшил макон

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане перед празднованием Навруза состоится всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии РУз.В сообщении ведомства говорится, что хашар проводится в целях достойного празднования Навруза, священного месяца Рамазан, благоустройства махаллей, жилых массивов, проспектов, святынь, кладбищ и детских площадок.Вместе с тем будут проводиться мероприятия по озеленению в рамках национального экологического проекта “Яшил Макон”(Зеленый край) и повышения здорового образа жизни и санитарно-гигиенической культуры населения.Во время проведения хашара на территории 9-ти тысяч махаллей во всех регионах страны будут высажены более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.Всенародный хашар по всему Узбекистану пройдет c 16 по 18 марта 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html

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