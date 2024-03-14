https://uz.sputniknews.ru/20240314/v-uzbekistanye-rabotu-rukovoditeley-gosorganov-budut-otsenivat-po-kpi-42934578.html

В Узбекистане работу руководителей госорганов будут оценивать по KPI

В Узбекистане работу руководителей госорганов будут оценивать по KPI

Sputnik Узбекистан

Показатели KPI руководителей госорганов и их заместителей ежеквартально будут поступать на электронную платформу samaradorlik.uz.

2024-03-14T14:58+0500

2024-03-14T14:58+0500

2024-03-14T16:17+0500

узбекистан

система kpi

указ

руководитель

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане деятельность руководителей госорганов и их заместителей будут оценивать по ключевым показателям эффективности (KPI). Глава государства подписал указ “О мерах по совершенствованию системы оценки эффективности деятельности республиканских и местных органов исполнительной власти, а также хозяйственных объединений”, сообщает информационно-правовой портал Norma.Данная мера нацелена на обеспечение своевременного и качественного достижения целевых показателей на 2024 год, определенных в рамках реализации Стратегии "Узбекистан – 2030", а также повышение персональной ответственности руководителей госорганов и их замов, говорится в документе.Согласно указу, ключевые показатели эффективности (KPI) деятельности чиновников республиканских органов исполнительной власти и хозяйственных объединений будет утверждать Кабмин.KPI заместителей Председателя Совета Министров Каракалпакстана, заместителей хокимов областей и Ташкента утверждаются Кабмином, а "дорожные карты" по их достижению, то есть месячные планы работ и показатели эффективности – Председателем Совета Министров Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента.При этом показатели эффективности устанавливаются поквартально на уровне не ниже определенных в решениях и поручениях президента и Кабмина.Для своевременного и качественного достижения KPI и цифровизации мониторинга их исполнения сведения будут ежеквартально вносить на электронную платформу "samaradorlik.uz".Сами показатели эффективности будут оценивать по 4 критериям — "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо" и "отлично".Для повышения персональной ответственности руководителей за достижение показателей эффективности размер стимулирующих выплат будет определяться исходя из результатов оценки.К тем руководителям, чьи результаты оценят как "неудовлетворительно", будут применять дисциплинарные меры. Отчеты по KPI в разрезе каждой организации ежегодно будут заслушивать в Законодательной палате Олий Мажлиса.

https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-gosprogramma-strategiya-2030-42633935.html

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