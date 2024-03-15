https://uz.sputniknews.ru/20240315/gaes-energobezopasnost-sentralnaya-aziya-42952231.html
Как ГАЭС помогут обеспечить энергобезопасность Центральной Азии
Как ГАЭС помогут обеспечить энергобезопасность Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
В качестве инструмента, способного обеспечить энергетическую безопасность региона, специалисты предлагают технологию накопления энергии. В этом помогут гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС)
2024-03-15T11:48+0500
2024-03-15T11:48+0500
2024-03-15T12:15+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня Узбекистан приступает к активной реализации проектов по строительству новых гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих мощностей, модернизации существующих объектов, а также улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций в эту отрасль. Эти и многие другие вопросы обсуждают в Ташкенте с 13 по 15 марта на 8-м международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий". Узбекистан принимает лидеров отрасли уже во второй раз, в прошлый раз республика выступила принимающей стороной в феврале 2021 года.Основные участники конгресса — страны Центральной Азии и Каспия: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Грузия, Турция. 20 стран представляют более 200 ведущих компаний отрасли.Также появятся 28 малых и микро ГЭС мощностью 28 МВт. Помимо этого, модернизируют 15 действующих ГЭС.По словам Вохиджона Ахмаджонова, реализация этих проектов позволит к 2030 году нарастить общую мощность ГЭС страны практически до 6 тыс. МВт. Это в 3,7 раза больше нынешнего показателя.Накопитель энергииОдной из важнейших тем конгресса стало строительство в Узбекистане гидроаккумулирующих электростанций. Данный проект реализуют впервые в Центральной Азии. Как говорят эксперты, именно ГАЭС являются самыми эффективными накопителями энергии (например, наряду с химическими или водородными), имеющими важное значение для энергосистемы при использовании возобновляемых источников энергии и атомной энергии. Для Узбекистана это особенно актуально, поскольку, как отметили участники конгресса, существуют трудности с регулированием баланса вырабатываемой и потребляемой активной мощности.ГАЭС — это энергообъект, который состоит из верхнего и нижнего бассейнов, соединенных напорными водоводами, а также имеющее здание ГАЭС. Электростанция вырабатывает энергию благодаря тому, что перегоняет воду между бассейнами. Гидроаккумулирующие электростанции не только вырабатывают электроэнергию, когда это нужно, но и потребляют ее в случае избытка в энергосистеме, объясняет Андрей Александров. Другими словами, они способны регулировать баланс генерации и потребления электричества и бесперебойно подавать его независимо от погоды.В поиске площадок для ГАЭСПоиском подходящих площадок для размещения ГАЭС на территории Узбекистана занимался Московский Институт Гидропроект. И сегодня специалисты уже подготовили соответствующую схему размещения объектов.К приоритетному рассмотрению институт рекомендовал 8 площадок, среди которых ГАЭС речного и озерного типов. Они находятся на озерах Каратерень и Айдаркуль, а также реках Кызылдарья, Аксакатасай, Ахангаран, Пскем и Чирчик. Всего специалисты выделили 16 перспективных локаций — Ташкентская область (8), Джизакская (3) и по одной в Каракалпакстане, Бухарской, Хорезмской, Андижанской и Кашкадарьинской областях.Дополнительный потенциалОднако наиболее перспективными и целесообразными с экономической и технологической точек зрения оказались 4 ГАЭС, которые планируют построить до 2030 года. В настоящее время специалисты Узбекгидроэнерго работают над технико-экономическим обоснованием проектов. Между тем по предварительным подсчетам мощность всех четырех объектов составит 1 600 МВт, а общая стоимость — более $2 млрд. К активной реализации проектов планируют приступить уже в 2025 году. На этих ГАЭС смогут работать по меньшей мере 470 человек.Четвертый энергообъект, Айдаркульская ГАЭС ($350 млн), появится в Джизакской области. Ее мощность составит 300 МВт, а выработка — 450 млн кВт/ч.По словам Нодирбека Акчабаева, каждая из этих ГАЭС имеет дополнительный потенциал, что позволит увеличить представленные мощности.ГАЭС и АЭС"В программном документе по развитию электроэнергетической отрасли Узбекистана предполагается масштабное развитие низкоуглеродных источников энергии, в том числе, с колеблющейся мощностью на базе энергии солнца и ветра, а также строительство АЭС, — рассказывает Андрей Александров. — Одна из самых больших проблем данных технологий заключается в их низкой гибкости. Это в особенности характерно для ВЭС и СЭС, ресурсы первичной энергии которых зависят от погоды, непостоянны и непредсказуемы. Участие в регулировании нагрузки АЭС приводит к уменьшению выработки электроэнергии, сильно ускоряет старение оборудования и уменьшает межремонтный период".Поэтому, по словам эксперта, строительство перспективных ГАЭС позволит решить данные проблемы, повысить надежность и экономичность работы энергосистемы республики.Так, например, ГАЭС Каратерень сможет регулировать переменную мощность и предотвращать сокращение использования ветряной электростанции. В свою очередь ГАЭС, расположенные в Ташкентской области, создадут нагрузку для ТЭС в ночное время и будут регулировать нагрузку в густонаселенном регионе с высоким коммунально-бытовым потреблением.Учитывая, что строительство АЭС как правило рассматривается совместно с ГАЭС, то электростанция Айдаркуль, которую планируется построить в Джизакской области, сбалансирует ночные провалы нагрузки для АЭС и ТЭС.
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Анна Желиховская
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гаэс энергобезопасность центральная азия инструмент обеспечение энергетическая безопасность регион специалисты технология накопление энергия гидроаккумулирующие электростанции
гаэс энергобезопасность центральная азия инструмент обеспечение энергетическая безопасность регион специалисты технология накопление энергия гидроаккумулирующие электростанции
Как ГАЭС помогут обеспечить энергобезопасность Центральной Азии
11:48 15.03.2024 (обновлено: 12:15 15.03.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
В качестве инструмента, способного обеспечить энергетическую безопасность региона, специалисты предлагают технологию накопления энергии. В этом помогут гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Их главная задача — достижение энергетического баланса в энергосистеме.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня Узбекистан приступает к активной реализации проектов по строительству новых гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих мощностей, модернизации существующих объектов, а также улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций в эту отрасль.
Эти и многие другие вопросы обсуждают в Ташкенте с 13 по 15 марта на 8-м международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий". Узбекистан принимает лидеров отрасли уже во второй раз, в прошлый раз республика выступила принимающей стороной в феврале 2021 года.
Основные участники конгресса — страны Центральной Азии и Каспия: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Грузия, Турция. 20 стран представляют более 200 ведущих компаний отрасли.
"Узбекистан стремится к созданию устойчивой и долгосрочной системы, основанной на чистой и возобновляемой энергии, поэтому в стране активно осваивают гидроэнергетический потенциал. В соответствии со стратегией развития Узбекистана до 2030 года в республике построят дополнительно 18 новых гидроэлектростанций, общей мощностью 1 630 МВт", — рассказал заместитель председателя правления Узбекгидроэнерго Вохиджон Ахмаджонов.
Также появятся 28 малых и микро ГЭС мощностью 28 МВт. Помимо этого, модернизируют 15 действующих ГЭС.
По словам Вохиджона Ахмаджонова, реализация этих проектов позволит к 2030 году нарастить общую мощность ГЭС страны практически до 6 тыс. МВт. Это в 3,7 раза больше нынешнего показателя.
Одной из важнейших тем конгресса стало строительство в Узбекистане гидроаккумулирующих электростанций. Данный проект реализуют впервые в Центральной Азии. Как говорят эксперты, именно ГАЭС являются самыми эффективными накопителями энергии (например, наряду с химическими или водородными), имеющими важное значение для энергосистемы при использовании возобновляемых источников энергии и атомной энергии.
Для Узбекистана это особенно актуально, поскольку, как отметили участники конгресса, существуют трудности с регулированием баланса вырабатываемой и потребляемой активной мощности.
"Участие ГЭС в суточных графиках нагрузки в периоды наибольшего электропотребления составляет всего 6-7% (при оптимальных 15-20%) и является недостаточным для сбалансированной работы энергосистемы, поэтому мы предлагаем начать накопление энергии именно таким образом. Лучшего способа, чем хранение энергии на ГАЭС, с технической точки зрения не существует", — объяснил начальник отдела экспертизы проектной документации и системы менеджмента качества Московского Института Гидропроект Андрей Александров.
ГАЭС — это энергообъект, который состоит из верхнего и нижнего бассейнов, соединенных напорными водоводами, а также имеющее здание ГАЭС. Электростанция вырабатывает энергию благодаря тому, что перегоняет воду между бассейнами. Гидроаккумулирующие электростанции не только вырабатывают электроэнергию, когда это нужно, но и потребляют ее в случае избытка в энергосистеме, объясняет Андрей Александров. Другими словами, они способны регулировать баланс генерации и потребления электричества и бесперебойно подавать его независимо от погоды.
В поиске площадок для ГАЭС
Поиском подходящих площадок для размещения ГАЭС на территории Узбекистана занимался Московский Институт Гидропроект. И сегодня специалисты уже подготовили соответствующую схему размещения объектов.
"Одним из важнейших аспектов определения этих площадок была экологическая составляющая. С нами ездили местные экологи, которые определяли экологические параметры каждой из площадок", — уточнил Андрей Александров.
К приоритетному рассмотрению институт рекомендовал 8 площадок, среди которых ГАЭС речного и озерного типов. Они находятся на озерах Каратерень и Айдаркуль, а также реках Кызылдарья, Аксакатасай, Ахангаран, Пскем и Чирчик.
"Оба озера можно использовать в качестве нижних бассейнов. Это существенно улучшает ценовые и технические характеристики ГАЭС, потому что останется построить только верхний бассейн. В случае с речными ГАЭС необходимо будет строить как нижний, так и верхний бассейны", — объяснил Андрей Александров.
Всего специалисты выделили 16 перспективных локаций — Ташкентская область (8), Джизакская (3) и по одной в Каракалпакстане, Бухарской, Хорезмской, Андижанской и Кашкадарьинской областях.
Однако наиболее перспективными и целесообразными с экономической и технологической точек зрения оказались 4 ГАЭС, которые планируют построить до 2030 года. В настоящее время специалисты Узбекгидроэнерго работают над технико-экономическим обоснованием проектов. Между тем по предварительным подсчетам мощность всех четырех объектов составит 1 600 МВт, а общая стоимость — более $2 млрд. К активной реализации проектов планируют приступить уже в 2025 году. На этих ГАЭС смогут работать по меньшей мере 470 человек.
"Каратеренская ГАЭС расположится в Каракалпакстане, ее мощность составит 500 МВт, а выработка — 900 млн кВт/ч в год. Стоимость проекта оценивается в $477 млн, — рассказал заместитель начальника управления перспективного развития и реализации проектов ГЧП Узбекгидроэнерго Нодирбек Акчабаев. — Еще две ГАЭС Ходжикентскую ($320 млн) и Верхнепскемскую ($1,02 млрд) построят в Ташкентской области. Их мощность составит 200 МВт и 600 МВт, а выработка 400 млн кВт/ч и 1,05 млрд кВт/ч соответственно”.
Четвертый энергообъект, Айдаркульская ГАЭС ($350 млн), появится в Джизакской области. Ее мощность составит 300 МВт, а выработка — 450 млн кВт/ч.
По словам Нодирбека Акчабаева, каждая из этих ГАЭС имеет дополнительный потенциал, что позволит увеличить представленные мощности.
“Время генерации на каждой из этих станций составляет от 6 до 8 часов, что позволяет охватить все пиковые нагрузки в течение суток. В Узбекистане спрос на электроэнергию повышается в утреннее время с 7.30 до 9.30 и вечернее — с 17.30 до 23.00”, — уточнил Нодирбек Акчабаев.
"В программном документе по развитию электроэнергетической отрасли Узбекистана предполагается масштабное развитие низкоуглеродных источников энергии, в том числе, с колеблющейся мощностью на базе энергии солнца и ветра, а также строительство АЭС, — рассказывает Андрей Александров. — Одна из самых больших проблем данных технологий заключается в их низкой гибкости. Это в особенности характерно для ВЭС и СЭС, ресурсы первичной энергии которых зависят от погоды, непостоянны и непредсказуемы. Участие в регулировании нагрузки АЭС приводит к уменьшению выработки электроэнергии, сильно ускоряет старение оборудования и уменьшает межремонтный период".
Поэтому, по словам эксперта, строительство перспективных ГАЭС позволит решить данные проблемы, повысить надежность и экономичность работы энергосистемы республики.
Так, например, ГАЭС Каратерень сможет регулировать переменную мощность и предотвращать сокращение использования ветряной электростанции. В свою очередь ГАЭС, расположенные в Ташкентской области, создадут нагрузку для ТЭС в ночное время и будут регулировать нагрузку в густонаселенном регионе с высоким коммунально-бытовым потреблением.
Учитывая, что строительство АЭС как правило рассматривается совместно с ГАЭС, то электростанция Айдаркуль, которую планируется построить в Джизакской области, сбалансирует ночные провалы нагрузки для АЭС и ТЭС.
"Вместе с Узбекгидроэнерго мы проделали очень большую и, на наш взгляд, полезную работу. Мы нашли около 5 ГВт мощности для энергосистемы Узбекистана, которая позволит энергосистеме работать в приоритетном и удобном для страны режиме", — заключил Андрей Александров.