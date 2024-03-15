https://uz.sputniknews.ru/20240315/gaes-energobezopasnost-sentralnaya-aziya-42952231.html

Как ГАЭС помогут обеспечить энергобезопасность Центральной Азии

Как ГАЭС помогут обеспечить энергобезопасность Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

В качестве инструмента, способного обеспечить энергетическую безопасность региона, специалисты предлагают технологию накопления энергии. В этом помогут гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС)

2024-03-15T11:48+0500

2024-03-15T11:48+0500

2024-03-15T12:15+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня Узбекистан приступает к активной реализации проектов по строительству новых гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих мощностей, модернизации существующих объектов, а также улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций в эту отрасль. Эти и многие другие вопросы обсуждают в Ташкенте с 13 по 15 марта на 8-м международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий". Узбекистан принимает лидеров отрасли уже во второй раз, в прошлый раз республика выступила принимающей стороной в феврале 2021 года.Основные участники конгресса — страны Центральной Азии и Каспия: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Грузия, Турция. 20 стран представляют более 200 ведущих компаний отрасли.Также появятся 28 малых и микро ГЭС мощностью 28 МВт. Помимо этого, модернизируют 15 действующих ГЭС.По словам Вохиджона Ахмаджонова, реализация этих проектов позволит к 2030 году нарастить общую мощность ГЭС страны практически до 6 тыс. МВт. Это в 3,7 раза больше нынешнего показателя.Накопитель энергииОдной из важнейших тем конгресса стало строительство в Узбекистане гидроаккумулирующих электростанций. Данный проект реализуют впервые в Центральной Азии. Как говорят эксперты, именно ГАЭС являются самыми эффективными накопителями энергии (например, наряду с химическими или водородными), имеющими важное значение для энергосистемы при использовании возобновляемых источников энергии и атомной энергии. Для Узбекистана это особенно актуально, поскольку, как отметили участники конгресса, существуют трудности с регулированием баланса вырабатываемой и потребляемой активной мощности.ГАЭС — это энергообъект, который состоит из верхнего и нижнего бассейнов, соединенных напорными водоводами, а также имеющее здание ГАЭС. Электростанция вырабатывает энергию благодаря тому, что перегоняет воду между бассейнами. Гидроаккумулирующие электростанции не только вырабатывают электроэнергию, когда это нужно, но и потребляют ее в случае избытка в энергосистеме, объясняет Андрей Александров. Другими словами, они способны регулировать баланс генерации и потребления электричества и бесперебойно подавать его независимо от погоды.В поиске площадок для ГАЭСПоиском подходящих площадок для размещения ГАЭС на территории Узбекистана занимался Московский Институт Гидропроект. И сегодня специалисты уже подготовили соответствующую схему размещения объектов.К приоритетному рассмотрению институт рекомендовал 8 площадок, среди которых ГАЭС речного и озерного типов. Они находятся на озерах Каратерень и Айдаркуль, а также реках Кызылдарья, Аксакатасай, Ахангаран, Пскем и Чирчик. Всего специалисты выделили 16 перспективных локаций — Ташкентская область (8), Джизакская (3) и по одной в Каракалпакстане, Бухарской, Хорезмской, Андижанской и Кашкадарьинской областях.Дополнительный потенциалОднако наиболее перспективными и целесообразными с экономической и технологической точек зрения оказались 4 ГАЭС, которые планируют построить до 2030 года. В настоящее время специалисты Узбекгидроэнерго работают над технико-экономическим обоснованием проектов. Между тем по предварительным подсчетам мощность всех четырех объектов составит 1 600 МВт, а общая стоимость — более $2 млрд. К активной реализации проектов планируют приступить уже в 2025 году. На этих ГАЭС смогут работать по меньшей мере 470 человек.Четвертый энергообъект, Айдаркульская ГАЭС ($350 млн), появится в Джизакской области. Ее мощность составит 300 МВт, а выработка — 450 млн кВт/ч.По словам Нодирбека Акчабаева, каждая из этих ГАЭС имеет дополнительный потенциал, что позволит увеличить представленные мощности.ГАЭС и АЭС"В программном документе по развитию электроэнергетической отрасли Узбекистана предполагается масштабное развитие низкоуглеродных источников энергии, в том числе, с колеблющейся мощностью на базе энергии солнца и ветра, а также строительство АЭС, — рассказывает Андрей Александров. — Одна из самых больших проблем данных технологий заключается в их низкой гибкости. Это в особенности характерно для ВЭС и СЭС, ресурсы первичной энергии которых зависят от погоды, непостоянны и непредсказуемы. Участие в регулировании нагрузки АЭС приводит к уменьшению выработки электроэнергии, сильно ускоряет старение оборудования и уменьшает межремонтный период".Поэтому, по словам эксперта, строительство перспективных ГАЭС позволит решить данные проблемы, повысить надежность и экономичность работы энергосистемы республики.Так, например, ГАЭС Каратерень сможет регулировать переменную мощность и предотвращать сокращение использования ветряной электростанции. В свою очередь ГАЭС, расположенные в Ташкентской области, создадут нагрузку для ТЭС в ночное время и будут регулировать нагрузку в густонаселенном регионе с высоким коммунально-бытовым потреблением.Учитывая, что строительство АЭС как правило рассматривается совместно с ГАЭС, то электростанция Айдаркуль, которую планируется построить в Джизакской области, сбалансирует ночные провалы нагрузки для АЭС и ТЭС.

узбекистан

ташкент

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