https://uz.sputniknews.ru/20240315/rossiya-golosovaniye-vybory-prezident-42950257.html

В России стартовало голосование на выборах президента

В России стартовало голосование на выборах президента

Sputnik Узбекистан

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин

2024-03-15T09:43+0500

2024-03-15T09:43+0500

2024-03-15T09:52+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.Избирательные участки по всей стране традиционно открылись в первый день голосования, 15 марта, в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Однако первые участки для голосования открылись 14 марта на Камчатке и Чукотке в 23.00 по московскому времени, а ровно в полночь по московскому времени заработали избирательные участки в Сахалинской и Магаданской областях.В дни голосования по России откроют свои двери свыше 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 избирательный участок образован в общем порядке, 2 538 — в местах временного пребывания.Согласно данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре — 11 924 человека.Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах. Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках. По словам члена ЦИК Павла Андреева, серьезных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было.Новое в законодательстве о выборах президентаДля проведения выборов президента РФ велась не только техническая подготовка, но и внесены множество поправок в нормативно-правовые акты. В ЦИК РФ работу в этом направлении начали еще до назначения выборов. К примеру, были внесены существенные поправки в сам закон о выборах президента, согласно которым теперь снимать на фото и видео на избирательных участках смогут только те, кто имеет на это право.Кроме того, отныне выступление кандидатов-иноагентов в рамках агитационных мероприятий должны предваряться уведомлением об этом, иноагенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост президента РФ, а также запрещена агитация на всех заблокированных ресурсах.Также в законе предусмотрено, что голосование на федеральных выборах в регионах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона. Именно основываясь на этой норме и по итогам консультаций с соответствующими органами, ЦИК принял решение о проведении голосования 15, 16, 17 марта 2024 года на выборах президента РФ в новых регионах.Впрочем это первые федеральные выборы, в которых участвуют жители новых регионов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что в четырех новых субъектах могут применяться все формы голосования, чтобы обезопасить избирателей. Однако, по ее словам, несмотря на опасность, граждане проявляют огромное желание участвовать в выборах и готовы идти на выборы "под снарядами" для обеспечения нормального будущего.Помимо этого, на этих выборах уточнены правила проведения голосования за рубежом на фоне давления, которое оказывается против России в недружественных странах. В частности, отныне руководителям посольств разрешено изменить продолжительность голосования, если оно небезопасно для избирателей.Наблюдение за выборамиИз-за напряженной международной обстановки в этом году в наблюдении за выборами президента РФ не будут участвовать наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В МИД РФ объяснили решение не приглашать представителей организации "плохой репутацией, политической ангажированностью и неадекватными требованиями".Однако выборы не останутся без международного контроля — будет работать миссия наблюдателей СНГ, а также ШОС. Также, по данным ЦИК, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на выборах главы государства.Кроме того, общественный контроль за проведением голосования и подведением его итогов на выборах президента РФ будут осуществлять российские наблюдатели. По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Еще назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Как ранее рассказали в Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", общественные палаты направили в территориальные избирательные комиссии (ТИК) списки со сведениями о 156 тысячах общественных наблюдателей.Освещать выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку — при условии, что не будет нарушена тайна голосования, и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Meros Boutique Hotel (ул. Усмана Юсупова, дом 5).За выборами президента РФ будут наблюдать делегации из 36 стран

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