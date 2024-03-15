https://uz.sputniknews.ru/20240315/rossiya-golosovaniye-vybory-prezident-42950257.html
В России стартовало голосование на выборах президента
В России стартовало голосование на выборах президента
Sputnik Узбекистан
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
2024-03-15T09:43+0500
2024-03-15T09:43+0500
2024-03-15T09:52+0500
выборы президента россии — 2024
выборы
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.Избирательные участки по всей стране традиционно открылись в первый день голосования, 15 марта, в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Однако первые участки для голосования открылись 14 марта на Камчатке и Чукотке в 23.00 по московскому времени, а ровно в полночь по московскому времени заработали избирательные участки в Сахалинской и Магаданской областях.В дни голосования по России откроют свои двери свыше 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 избирательный участок образован в общем порядке, 2 538 — в местах временного пребывания.Согласно данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре — 11 924 человека.Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах. Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках. По словам члена ЦИК Павла Андреева, серьезных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было.Новое в законодательстве о выборах президентаДля проведения выборов президента РФ велась не только техническая подготовка, но и внесены множество поправок в нормативно-правовые акты. В ЦИК РФ работу в этом направлении начали еще до назначения выборов. К примеру, были внесены существенные поправки в сам закон о выборах президента, согласно которым теперь снимать на фото и видео на избирательных участках смогут только те, кто имеет на это право.Кроме того, отныне выступление кандидатов-иноагентов в рамках агитационных мероприятий должны предваряться уведомлением об этом, иноагенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост президента РФ, а также запрещена агитация на всех заблокированных ресурсах.Также в законе предусмотрено, что голосование на федеральных выборах в регионах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона. Именно основываясь на этой норме и по итогам консультаций с соответствующими органами, ЦИК принял решение о проведении голосования 15, 16, 17 марта 2024 года на выборах президента РФ в новых регионах.Впрочем это первые федеральные выборы, в которых участвуют жители новых регионов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что в четырех новых субъектах могут применяться все формы голосования, чтобы обезопасить избирателей. Однако, по ее словам, несмотря на опасность, граждане проявляют огромное желание участвовать в выборах и готовы идти на выборы "под снарядами" для обеспечения нормального будущего.Помимо этого, на этих выборах уточнены правила проведения голосования за рубежом на фоне давления, которое оказывается против России в недружественных странах. В частности, отныне руководителям посольств разрешено изменить продолжительность голосования, если оно небезопасно для избирателей.Наблюдение за выборамиИз-за напряженной международной обстановки в этом году в наблюдении за выборами президента РФ не будут участвовать наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В МИД РФ объяснили решение не приглашать представителей организации "плохой репутацией, политической ангажированностью и неадекватными требованиями".Однако выборы не останутся без международного контроля — будет работать миссия наблюдателей СНГ, а также ШОС. Также, по данным ЦИК, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на выборах главы государства.Кроме того, общественный контроль за проведением голосования и подведением его итогов на выборах президента РФ будут осуществлять российские наблюдатели. По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Еще назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Как ранее рассказали в Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", общественные палаты направили в территориальные избирательные комиссии (ТИК) списки со сведениями о 156 тысячах общественных наблюдателей.Освещать выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку — при условии, что не будет нарушена тайна голосования, и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Meros Boutique Hotel (ул. Усмана Юсупова, дом 5).За выборами президента РФ будут наблюдать делегации из 36 стран
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россия голосование выборы президент глава государства цик рф кандидат леонид слуцкий николай харитонов владислав даванков владимир путин
россия голосование выборы президент глава государства цик рф кандидат леонид слуцкий николай харитонов владислав даванков владимир путин
В России стартовало голосование на выборах президента
09:43 15.03.2024 (обновлено: 09:52 15.03.2024)
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.
Избирательные участки по всей стране традиционно открылись в первый день голосования, 15 марта, в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Однако первые участки для голосования открылись 14 марта на Камчатке
и Чукотке
в 23.00 по московскому времени, а ровно в полночь по московскому времени заработали избирательные участки в Сахалинской и Магаданской областях
.
В дни голосования по России откроют свои двери свыше 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 избирательный участок образован в общем порядке, 2 538 — в местах временного пребывания.
Согласно данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре
— 11 924 человека.
Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах.
Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.
С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках. По словам члена ЦИК Павла Андреева, серьезных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было.
Новое в законодательстве о выборах президента
Для проведения выборов президента РФ велась не только техническая подготовка, но и внесены множество поправок в нормативно-правовые акты. В ЦИК РФ работу в этом направлении начали еще до назначения выборов. К примеру, были внесены существенные поправки в сам закон о выборах президента, согласно которым теперь снимать на фото и видео на избирательных участках смогут только те, кто имеет на это право.
Кроме того, отныне выступление кандидатов-иноагентов в рамках агитационных мероприятий должны предваряться уведомлением об этом, иноагенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост президента РФ, а также запрещена агитация на всех заблокированных ресурсах.
Также в законе предусмотрено, что голосование на федеральных выборах в регионах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ
и главой соответствующего региона. Именно основываясь на этой норме и по итогам консультаций с соответствующими органами, ЦИК принял решение о проведении голосования 15, 16, 17 марта 2024 года на выборах президента РФ в новых регионах.
Впрочем это первые федеральные выборы, в которых участвуют жители новых регионов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что в четырех новых субъектах могут применяться все формы голосования, чтобы обезопасить избирателей. Однако, по ее словам, несмотря на опасность, граждане проявляют огромное желание участвовать в выборах и готовы идти на выборы "под снарядами" для обеспечения нормального будущего.
Помимо этого, на этих выборах уточнены правила проведения голосования за рубежом на фоне давления, которое оказывается против России в недружественных странах. В частности, отныне руководителям посольств разрешено изменить продолжительность голосования, если оно небезопасно для избирателей.
Из-за напряженной международной обстановки в этом году в наблюдении за выборами президента РФ не будут участвовать наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
. В МИД РФ объяснили решение не приглашать представителей организации "плохой репутацией, политической ангажированностью и неадекватными требованиями".
Однако выборы не останутся без международного контроля — будет работать миссия наблюдателей СНГ
, а также ШОС
. Также, по данным ЦИК, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на выборах главы государства.
Кроме того, общественный контроль за проведением голосования и подведением его итогов на выборах президента РФ будут осуществлять российские наблюдатели. По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Еще назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Как ранее рассказали в Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", общественные палаты направили в территориальные избирательные комиссии (ТИК) списки со сведениями о 156 тысячах общественных наблюдателей.
Освещать выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку — при условии, что не будет нарушена тайна голосования, и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Meros Boutique Hotel (ул. Усмана Юсупова, дом 5).