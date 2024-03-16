https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-kazaxstan-uglubleniye-strategicheskoye-partnerstvo-42977515.html

Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство

Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана принял правительственную делегацию во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым

2024-03-16T11:02+0500

2024-03-16T11:02+0500

2024-03-16T11:02+0500

узбекистан

казахстан

президент

шавкат мирзиёев

сотрудничество

делегация

правительство

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух стран, обсудили Шавкат Мирзиёев и члены правительственной делегации во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Также в ходе встречи говорили о дальнейшем расширении узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Подчеркнули необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.Отметили целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.Лидер Узбекистана искренне поздравил премьер-министра Олжаса Бектенова с недавним назначением и пожелал больших успехов в работе.В свою очередь, глава правительства Казахстана передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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