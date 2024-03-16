https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-kazaxstan-uglubleniye-strategicheskoye-partnerstvo-42977515.html
Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство
Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана принял правительственную делегацию во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым
2024-03-16T11:02+0500
2024-03-16T11:02+0500
2024-03-16T11:02+0500
узбекистан
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президент
шавкат мирзиёев
сотрудничество
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правительство
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух стран, обсудили Шавкат Мирзиёев и члены правительственной делегации во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Также в ходе встречи говорили о дальнейшем расширении узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Подчеркнули необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.Отметили целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.Лидер Узбекистана искренне поздравил премьер-министра Олжаса Бектенова с недавним назначением и пожелал больших успехов в работе.В свою очередь, глава правительства Казахстана передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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узбекистан казахстан углубление стратегическое партнерство президент правительство делегация премьер-министр олжас бектенов
узбекистан казахстан углубление стратегическое партнерство президент правительство делегация премьер-министр олжас бектенов
Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство
Президент Узбекистана принял правительственную делегацию во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух стран, обсудили Шавкат Мирзиёев и члены правительственной делегации во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Также в ходе встречи говорили о дальнейшем расширении узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.
"В частности, особое внимание было уделено формированию новой повестки практического взаимодействия в рамках подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Подчеркнули необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.
Отметили целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.
Лидер Узбекистана искренне поздравил премьер-министра Олжаса Бектенова с недавним назначением и пожелал больших успехов в работе.
В свою очередь, глава правительства Казахстана передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.