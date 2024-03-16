https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-mejdunarodnaya-konferentsiya-sik-rossiya-42979450.html

Узбекистан участвует в международной конференции, организованной ЦИК РФ

Узбекистан участвует в международной конференции, организованной ЦИК РФ

Sputnik Узбекистан

Узбекская делегация также принимает участие в наблюдении за ходом голосования на выборах президента России

2024-03-16T12:06+0500

2024-03-16T12:06+0500

2024-03-16T12:06+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Члены делегации Узбекистана принимают участие в двухдневной международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты", организованной ЦИК РФ, сообщает пресс-служба ЦИК РУз.На конференции выступают представители избирательных органов и международных организаций со всего мира, эксперты в области избирательного процесса. Всего здесь более 200 участников.Она проходит в дни голосования на выборах президента России, за которым наблюдают и члены делегации Узбекистана. Они посетили ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования.15 марта в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).

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