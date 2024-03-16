Узбекистан участвует в международной конференции, организованной ЦИК РФ
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаУзбекистан участвует в международной конференции, организованной ЦИК РФ
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Узбекская делегация также принимает участие в наблюдении за ходом голосования на выборах президента России.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Члены делегации Узбекистана принимают участие в двухдневной международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты", организованной ЦИК РФ, сообщает пресс-служба ЦИК РУз.
На конференции выступают представители избирательных органов и международных организаций со всего мира, эксперты в области избирательного процесса. Всего здесь более 200 участников.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаВ Москве проходит международная конференция "Электоральный суверенитет и международные стандарты", организованная ЦИК РФ
В Москве проходит международная конференция "Электоральный суверенитет и международные стандарты", организованная ЦИК РФ
Она проходит в дни голосования на выборах президента России, за которым наблюдают и члены делегации Узбекистана. Они посетили ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
15 марта в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
Делегация Узбекистана посетила ряд избирательных участков Москвы и ознакомились с ходом голосования
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).