https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-sentr-tyajelaya-atletika-42979830.html

В Узбекистане создадут Центр тяжелой атлетики

В Узбекистане создадут Центр тяжелой атлетики

Sputnik Узбекистан

Центр будет организован при Министерстве спорта в городе Чирчике и станет специализированным учебным заведением для обучения в 7-11 классах

2024-03-16T13:19+0500

2024-03-16T13:19+0500

2024-03-16T13:19+0500

спорт

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

тяжелая атлетика

футбол

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Создание системы индивидуальной работы со спортсменами-тяжелоатлетами всех возрастных категорий и организация Центра тяжелой атлетики для их профессиональной подготовки предусмотрены Государственной программой по реализации стратегии "Узбекистан – 2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса".О развитии тяжелой атлетики в стране и футбольной инфраструктуры в махаллях говорили на прошедшем совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства. Центр создадут при Министерстве спорта в городе Чирчике, он станет специализированным учебным заведением для обучения в 7-11 классах. Кроме того, при поддержке Совета Федерации профсоюзов будет организован спортивный клуб по тяжелой атлетике. В Каракалпакстане, а также в Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях откроют региональные школы.В целом для развития этого вида спорта разработана трехлетняя программа. В нее включены задачи по повышению интереса молодежи к тяжелой атлетике, созданию достаточных условий для спортсменов в регионах, цифровизации процессов селекции, привлечению квалифицированных иностранных специалистов и освоению передового опыта.С целью популяризации тяжелой атлетики запланировано проведение трехступенчатых соревнований, а также чемпионата Центральной Азии и открытого первенства "Uzbekistan Open".Говорили на совещании с президентом и о планах по развитию и расширению футбольной инфраструктуры в махаллях.В организации этой работы молодежным лидерам в махаллях помогут региональные отделения Ассоциации футбола Узбекистана и спортивные школы.Кроме того, начиная с этого года на основе опыта Ассоциации школьного футбола Англии внедрят систему выборов футбольного лидера школы среди учащихся 8-11 классов. Также будет организована двухуровневая "Лига махаллей " среди подростков 12-15 лет и трехэтапный Кубок Службы государственной безопасности среди возрастной категории 16-30 лет.Глава государства одобрил эти предложения, дал указания по укреплению атмосферы спорта и дружбы среди молодежи и проведению соревнований на высоком организационном уровне.

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