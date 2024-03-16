В Узбекистане создадут Центр тяжелой атлетики
© Национальный олимпийский комитетЧемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. Архивное фото
© Национальный олимпийский комитет
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Центр будет организован при Министерстве спорта в городе Чирчике и станет специализированным учебным заведением для обучения в 7-11 классах.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Создание системы индивидуальной работы со спортсменами-тяжелоатлетами всех возрастных категорий и организация Центра тяжелой атлетики для их профессиональной подготовки предусмотрены Государственной программой по реализации стратегии "Узбекистан – 2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса".
О развитии тяжелой атлетики в стране и футбольной инфраструктуры в махаллях говорили на прошедшем совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центр создадут при Министерстве спорта в городе Чирчике, он станет специализированным учебным заведением для обучения в 7-11 классах.
"Юниоров будут готовить на основе передовых методов как основных кандидатов в состав сборных команд. Планируется, что центр начнет свою деятельность с 2025/2026 учебного года", — говорится в сообщении.
Кроме того, при поддержке Совета Федерации профсоюзов будет организован спортивный клуб по тяжелой атлетике. В Каракалпакстане, а также в Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях откроют региональные школы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМинистр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов
Министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом для развития этого вида спорта разработана трехлетняя программа. В нее включены задачи по повышению интереса молодежи к тяжелой атлетике, созданию достаточных условий для спортсменов в регионах, цифровизации процессов селекции, привлечению квалифицированных иностранных специалистов и освоению передового опыта.
С целью популяризации тяжелой атлетики запланировано проведение трехступенчатых соревнований, а также чемпионата Центральной Азии и открытого первенства "Uzbekistan Open".
Говорили на совещании с президентом и о планах по развитию и расширению футбольной инфраструктуры в махаллях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекский футбольный судья и инструктор Равшан Ирматов
Узбекский футбольный судья и инструктор Равшан Ирматов
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Для этого в махаллях будут эффективно использоваться существующие стадионы и другие спортивные площадки. Там, где их нет, такие объекты будут построены на основе государственно-частного партнерства. Будут создаваться мужские и женские сборные махаллей разных возрастных групп. Талантливые молодые игроки получат направление в профессиональные футбольные учреждения", — говорится в сообщении.
В организации этой работы молодежным лидерам в махаллях помогут региональные отделения Ассоциации футбола Узбекистана и спортивные школы.
Кроме того, начиная с этого года на основе опыта Ассоциации школьного футбола Англии внедрят систему выборов футбольного лидера школы среди учащихся 8-11 классов. Также будет организована двухуровневая "Лига махаллей " среди подростков 12-15 лет и трехэтапный Кубок Службы государственной безопасности среди возрастной категории 16-30 лет.
Глава государства одобрил эти предложения, дал указания по укреплению атмосферы спорта и дружбы среди молодежи и проведению соревнований на высоком организационном уровне.