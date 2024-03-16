https://uz.sputniknews.ru/20240316/yavka-vybory-prezident-rossiya-42984008.html
Явка на выборах президента России превысила 40%
Явка на выборах президента России превысила 40%
Sputnik Узбекистан
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта
2024-03-16T17:50+0500
2024-03-16T17:50+0500
2024-03-16T17:50+0500
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Явка на выборах президента России к 13.32 по московскому времени второго дня голосования составила 40,05%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК, сообщает РИА Новости.Дистанционно на выборах президента РФ проголосовали более 6 млн человек.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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явка выборы президент россия совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 года голосование
явка выборы президент россия совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 года голосование
Явка на выборах президента России превысила 40%
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Явка на выборах президента России к 13.32 по московскому времени второго дня голосования составила 40,05%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК, сообщает РИА Новости
.
Дистанционно на выборах президента РФ проголосовали
более 6 млн человек.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).