https://uz.sputniknews.ru/20240317/eaeu-eeu-yeabr-sotrudnichestvo-investitsii-42991094.html

ЕЭК и Евразийский банк развития будут наращивать взаимодействие — подробности

ЕЭК и Евразийский банк развития будут наращивать взаимодействие — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития Евразийского экономического союза

2024-03-17T11:46+0500

2024-03-17T11:46+0500

2024-03-17T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР будут наращивать взаимодействие, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе встречи председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с председателем Правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.По словам Сагинтаева, интеграционные проекты ЕАЭС имеют огромный потенциал. Соответственно, они должны быть подкреплены необходимыми инвестициями.В свою очередь, Николай Подгузов высказал ряд предложений по взаимодействию банка и Коллегии ЕЭК.Для справки: Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и ЕАБР заключен 12 ноября 2013 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240316/srok-prebyvaniye-rossiya-samozanyatyy-yeaes-yeek-42983513.html

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