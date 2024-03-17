https://uz.sputniknews.ru/20240317/eaeu-eeu-yeabr-sotrudnichestvo-investitsii-42991094.html
ЕЭК и Евразийский банк развития будут наращивать взаимодействие — подробности
ЕЭК и Евразийский банк развития будут наращивать взаимодействие — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития Евразийского экономического союза
2024-03-17T11:46+0500
2024-03-17T11:46+0500
2024-03-17T11:46+0500
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР будут наращивать взаимодействие, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе встречи председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с председателем Правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.По словам Сагинтаева, интеграционные проекты ЕАЭС имеют огромный потенциал. Соответственно, они должны быть подкреплены необходимыми инвестициями.В свою очередь, Николай Подгузов высказал ряд предложений по взаимодействию банка и Коллегии ЕЭК.Для справки: Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и ЕАБР заключен 12 ноября 2013 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240316/srok-prebyvaniye-rossiya-samozanyatyy-yeaes-yeek-42983513.html
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еэк евразийский банк развития взаимодействие еаэс
еэк евразийский банк развития взаимодействие еаэс
ЕЭК и Евразийский банк развития будут наращивать взаимодействие — подробности
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР будут наращивать взаимодействие, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Об этом шла речь в ходе встречи председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с председателем Правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.
"Особое внимание было уделено вопросам реализации нового механизма поддержки промышленной кооперации - субсидированию части процентной ставки по кредиту за счет бюджета Комиссии, а также выстраиванию новых транспортно-логистических направлений и расширению торгово-экономических связей стран евразийской "пятерки" в условиях новых геополитических реалий", — говорится в сообщении.
По словам Сагинтаева, интеграционные проекты ЕАЭС имеют огромный потенциал. Соответственно, они должны быть подкреплены необходимыми инвестициями.
"ЕАБР, как институт, содействующий развитию рыночной экономики государств-членов банка, их устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей, мог бы способствовать продвижению прорывных проектов в рамках ЕАЭС за счет расширения своей инвестиционной деятельности", — отметили в ЕЭК.
В свою очередь, Николай Подгузов высказал ряд предложений по взаимодействию банка и Коллегии ЕЭК.
Для справки: Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и ЕАБР заключен 12 ноября 2013 года.