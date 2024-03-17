https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Взять под контроль этот населённый пункт, выбив оттуда все силы ВСУ, удалось в результате успешных наступательных действий на Южнодонецком участке фронта
2024-03-17T16:59+0500
2024-03-17T16:59+0500
2024-03-17T16:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
запорожская область
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0a/33735719_0:148:3333:2023_1920x0_80_0_0_4a7d2d17a49f6060429aa609b3cea8a4.jpg
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
россия
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0a/33735719_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_25e0622593d536bceb3863573f2f2a65.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вс россии освобождение населенный пункт мирное запорожская область
вс россии освобождение населенный пункт мирное запорожская область
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
Взять под контроль этот населённый пункт, выбив оттуда все силы ВСУ, удалось в результате успешных наступательных действий на Южнодонецком участке фронта.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — говоится в сводке военного ведомства.
Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.
Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.
В конце февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.