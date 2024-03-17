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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Взять под контроль этот населённый пункт, выбив оттуда все силы ВСУ, удалось в результате успешных наступательных действий на Южнодонецком участке фронта
2024-03-17T16:59+0500
2024-03-17T16:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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всу
запорожская область
безопасность
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
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вс россии освобождение населенный пункт мирное запорожская область
вс россии освобождение населенный пункт мирное запорожская область

ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области

16:59 17.03.2024
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Взять под контроль этот населённый пункт, выбив оттуда все силы ВСУ, удалось в результате успешных наступательных действий на Южнодонецком участке фронта.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — говоится в сводке военного ведомства.
Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.
Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.
В конце февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
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