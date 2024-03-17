https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html

ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области

ВС России освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Взять под контроль этот населённый пункт, выбив оттуда все силы ВСУ, удалось в результате успешных наступательных действий на Южнодонецком участке фронта

2024-03-17T16:59+0500

2024-03-17T16:59+0500

2024-03-17T16:59+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны РФ проинформировало, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.

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запорожская область

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