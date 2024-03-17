https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-vybory-prezident-yavka-42999303.html
Явка на выборах президента по России к превысила 66%
Явка на выборах президента по России к превысила 66%
Sputnik Узбекистан
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные о явке избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск
2024-03-17T17:27+0500
2024-03-17T17:27+0500
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явка
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск составила 66,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ЦИК РФ.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/nematov-missiya-nablyudateley-sng-vybory-rf-42994513.html
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россия президент выборы явка цик рф
Явка на выборах президента по России к превысила 66%
17:27 17.03.2024 (обновлено: 18:54 17.03.2024)
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные о явке избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск составила 66,08%, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт ЦИК РФ.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.