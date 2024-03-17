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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-vybory-prezident-yavka-42999303.html
Явка на выборах президента по России к превысила 66%
Явка на выборах президента по России к превысила 66%
Sputnik Узбекистан
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные о явке избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск
2024-03-17T17:27+0500
2024-03-17T18:54+0500
политика
россия
выборы президента
цик рф
явка
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск составила 66,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ЦИК РФ.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/nematov-missiya-nablyudateley-sng-vybory-rf-42994513.html
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россия президент выборы явка цик рф
россия президент выборы явка цик рф

Явка на выборах президента по России к превысила 66%

17:27 17.03.2024 (обновлено: 18:54 17.03.2024)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в новых регионах
Выборы президента РФ в новых регионах - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные о явке избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14.00 мск составила 66,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ЦИК РФ.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.
Илхом Нематов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
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