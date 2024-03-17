https://uz.sputniknews.ru/20240317/sik-uzbekistana-sik-rf-konferentsiya-42987258.html

Цифровизация выборов: ЦИК Узбекистана участвовала в международной конференции

Цифровизация выборов: ЦИК Узбекистана участвовала в международной конференции

Sputnik Узбекистан

В конференции приняли участие международные наблюдатели из более чем 100 стран

2024-03-17T10:02+0500

2024-03-17T10:02+0500

2024-03-17T10:02+0500

выборы президента россии — 2024

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узбекистан

цик узбекистана

цик рф

зайниддин низамходжаев

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В рамках программы пребывания по наблюдению за президентскими выборами в России, делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым приняла участие в международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты", организованной ЦИК РФ.Она прошла в формате двух сессий: "Современные вызовы национальным избирательным процессам и международные стандарты" и "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого".Участники – представители избирательных органов и эксперты-специалисты из России, а также международные наблюдатели из более, чем 100 стран.В числе обсужденных вопросов сферы цифровой трансформации электорального процесса:Российская сторона поделилась накопленным опытом практики применения дистанционно-электронного голосования (ДЭГ). Как отемечалось, востребованность процедуры ДЭГ — это не только удобство для избирателя, но еще и возможность решения многих актуальных на сегодня задач в области безопасности личности и организации технологического процесса проведения выборов.Цифровая трансформация в РФ сегодня это не только голосование, но и цифровые сервисы, позволяющие совершать избирательные действия и получать необходимую информацию:Такие сервисы сегодня позволяют гражданину удобно и менее затратно в плане личных ресурсов пользоваться избирательными правами.Участникам рассказали о таком серьезном шаге в области цифровизации, как возможность сбора подписей избирателей в электронной форме.Процедуру электронного сбора подписей через портал "Госуслуги" уже апробировали в ряде регионов, и в целом положительно оценили практику ее практика ее применения.В свою очередь, председатель ЦИК Узбекистана подробно рассказал о применении цифровых технологий в избирательном процессе республики.Он подчеркнул, что, как и многие страны мира, Узбекистан продвигает цифровую трансформацию в различных секторах и аспектах общественной жизни. В стране реализовано несколько инициатив и проектов по повышению эффективности и прозрачности госуслуг.Речь шла о внедрении онлайн-сервисов для избирателей в РУз, посредством которых граждане могут проверить, включены ли они в список избирателей, найти свой избирательный участок или изменить его, онлайн зарегистрироваться на избирательных участках, созданных в дипломатических представительствах за рубежом.Напомним, что 15 марта в России началось голосование на выборах президента. Оно проходит три дня, основной день голосования — 17 марта.По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ в качестве наблюдателей прибыли делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта открыли в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).

https://uz.sputniknews.ru/20240317/tashkent-vybory-prezident-rf-golosovaniye-42986483.html

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