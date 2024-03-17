https://uz.sputniknews.ru/20240317/tashkent-aeroport-uchastniki-olimpiada-matematika-kavkaz-43000252.html

В аэропорту Ташкента встретили участников Кавказской математической олимпиады

В аэропорту Ташкента встретили участников Кавказской математической олимпиады

Sputnik Узбекистан

На международных математических состязаниях в республике Адыгея члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали

2024-03-17T18:15+0500

2024-03-17T18:15+0500

2024-03-17T18:15+0500

общество

узбекистан

математика

олимпиада

адыгея

кавказ

медали

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили членов сборной Узбекистана, участвовавших в IX Кавказской международной олимпиаде по математике — 2024, сообщает Департамент по работе с одаренными учащимися по предметным олимпиадам МДШО.На международных математических состязаниях, проходивших в городе Майкоп республики Адыгея 11-16 марта, члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.Таким образом, все четверо участников сборной республики вернулись с наградами.Напомним, что Кавказская математическая олимпиада проходила в два тура. Участников разделили на две возрастные группы:Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включала знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразную культурно-досуговую и спортивную программу.

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