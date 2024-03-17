https://uz.sputniknews.ru/20240317/tashkent-aeroport-uchastniki-olimpiada-matematika-kavkaz-43000252.html
В аэропорту Ташкента встретили участников Кавказской математической олимпиады
В аэропорту Ташкента встретили участников Кавказской математической олимпиады
Sputnik Узбекистан
На международных математических состязаниях в республике Адыгея члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали
2024-03-17T18:15+0500
2024-03-17T18:15+0500
2024-03-17T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили членов сборной Узбекистана, участвовавших в IX Кавказской международной олимпиаде по математике — 2024, сообщает Департамент по работе с одаренными учащимися по предметным олимпиадам МДШО.На международных математических состязаниях, проходивших в городе Майкоп республики Адыгея 11-16 марта, члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.Таким образом, все четверо участников сборной республики вернулись с наградами.Напомним, что Кавказская математическая олимпиада проходила в два тура. Участников разделили на две возрастные группы:Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включала знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразную культурно-досуговую и спортивную программу.
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узбекистанцы кавказская математическая олимпиада республика адыгея
узбекистанцы кавказская математическая олимпиада республика адыгея
В аэропорту Ташкента встретили участников Кавказской математической олимпиады
На международных математических состязаниях в республике Адыгея члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
В аэропорту Ташкента встретили членов сборной Узбекистана, участвовавших в IX Кавказской международной олимпиаде по математике — 2024, сообщает
Департамент по работе с одаренными учащимися по предметным олимпиадам МДШО.
На международных математических состязаниях, проходивших в городе Майкоп республики Адыгея 11-16 марта, члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые.
Таким образом, все четверо участников сборной республики вернулись с наградами.
Напомним, что Кавказская математическая олимпиада проходила в два тура. Участников разделили на две возрастные группы:
юниорская лига – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций РФ и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран;
старшая лига – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций РФ и соответствующих классов организаций общего образования зарубежных стран.
Помимо соревновательной составляющей, программа олимпиады включала знакомство участников с природой, историей и культурными традициями Адыгеи, научно-популярные лекции по математике и естественным наукам, разнообразную культурно-досуговую и спортивную программу.