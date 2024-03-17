https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-golosovaniye-vybory-prezident-rf-43001144.html
Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ
Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ
Sputnik Узбекистан
Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени
2024-03-17T19:17+0500
2024-03-17T19:17+0500
2024-03-17T19:51+0500
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Ташкенте к 18.00 почти 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан секретарь участковой избирательной комиссии Ирина Белкина.В Самарканде на этот час число проголосовавших достигло 511.Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видеоПроголосовать на выборах президента РФ в Узбекистане приезжают из соседних городов.Так исполнить гражданский долг приехали россияне, проживающие в Алмалыке. По словам голосующих, дорога до Ташкента заняла 1,5 часа. Для доставки на избирательный участок в Ташкенте жителей городов Алмалыка, Ангрена и Чирчика Ташобласти организованы автобусы.
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россияне узбекистан голосование выборы президент рф избирательные участки ташкент самарканд
россияне узбекистан голосование выборы президент рф избирательные участки ташкент самарканд
Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ
19:17 17.03.2024 (обновлено: 19:51 17.03.2024)
Эксклюзив
Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Ташкенте к 18.00 почти 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан секретарь участковой избирательной комиссии Ирина Белкина.
В Самарканде на этот час число проголосовавших достигло 511.
Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Проголосовать на выборах президента РФ в Узбекистане приезжают из соседних городов.
Так исполнить гражданский долг приехали россияне, проживающие в Алмалыке. По словам голосующих, дорога до Ташкента заняла 1,5 часа.
Для доставки на избирательный участок в Ташкенте жителей городов Алмалыка, Ангрена и Чирчика Ташобласти организованы автобусы.