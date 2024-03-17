https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-golosovaniye-vybory-prezident-rf-43001144.html

Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ

Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ

Sputnik Узбекистан

Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени

2024-03-17T19:17+0500

2024-03-17T19:17+0500

2024-03-17T19:51+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Ташкенте к 18.00 почти 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан секретарь участковой избирательной комиссии Ирина Белкина.В Самарканде на этот час число проголосовавших достигло 511.Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видеоПроголосовать на выборах президента РФ в Узбекистане приезжают из соседних городов.Так исполнить гражданский долг приехали россияне, проживающие в Алмалыке. По словам голосующих, дорога до Ташкента заняла 1,5 часа. Для доставки на избирательный участок в Ташкенте жителей городов Алмалыка, Ангрена и Чирчика Ташобласти организованы автобусы.

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