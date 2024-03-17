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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-golosovaniye-vybory-prezident-rf-43001144.html
Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ
Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ
Sputnik Узбекистан
Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени
2024-03-17T19:17+0500
2024-03-17T19:51+0500
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Ташкенте к 18.00 почти 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан секретарь участковой избирательной комиссии Ирина Белкина.В Самарканде на этот час число проголосовавших достигло 511.Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видеоПроголосовать на выборах президента РФ в Узбекистане приезжают из соседних городов.Так исполнить гражданский долг приехали россияне, проживающие в Алмалыке. По словам голосующих, дорога до Ташкента заняла 1,5 часа. Для доставки на избирательный участок в Ташкенте жителей городов Алмалыка, Ангрена и Чирчика Ташобласти организованы автобусы.
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россияне узбекистан голосование выборы президент рф избирательные участки ташкент самарканд
россияне узбекистан голосование выборы президент рф избирательные участки ташкент самарканд

Стало известно сколько россиян в Узбекистане проголосовали на выборах президента РФ

19:17 17.03.2024 (обновлено: 19:51 17.03.2024)
© SputnikВ Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян
В Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
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Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Ташкенте к 18.00 почти 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан секретарь участковой избирательной комиссии Ирина Белкина.
В Самарканде на этот час число проголосовавших достигло 511.
Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
Проголосовать на выборах президента РФ в Узбекистане приезжают из соседних городов.
Так исполнить гражданский долг приехали россияне, проживающие в Алмалыке. По словам голосующих, дорога до Ташкента заняла 1,5 часа.
Для доставки на избирательный участок в Ташкенте жителей городов Алмалыка, Ангрена и Чирчика Ташобласти организованы автобусы.
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