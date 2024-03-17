https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-42990436.html
Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования
Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования
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Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся от 10 до 16 лет
2024-03-17T11:05+0500
2024-03-17T11:05+0500
2024-03-17T11:05+0500
узбекистан
индия
образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Проект "Ибрат фарзандлари" Агентства по делам молодежи Узбекистана и индийская Международная школа имени Тагора подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на активизацию образовательного и научно-исследовательского взаимодействия, сообщает ИА "Дунё".Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся возрастной группы от 10 до 16 лет.Соглашение предусматривает проведение гостевых лекций, семинаров, вебинаров, научно-практических конференций и симпозиумов.Стороны отметили, что будут поощрять любые новые проекты и инициативы, направленные на укрепление взаимоотношений между Узбекистаном и Индией.Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте
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узбекистан индия проекты образование
узбекистан индия проекты образование
Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования
Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся от 10 до 16 лет.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Проект "Ибрат фарзандлари" Агентства по делам молодежи Узбекистана и индийская Международная школа имени Тагора подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на активизацию образовательного и научно-исследовательского взаимодействия, сообщает
ИА "Дунё".
Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся возрастной группы от 10 до 16 лет.
"В этих целях будут реализованы проекты по обмену преподавателями и учащимися, расширению совместных образовательных инициатив, организованы виртуальные занятия по различным предметам, таким как изучение языков, искусство и ремесла, йога, танцы, музыка и театр", — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает проведение гостевых лекций, семинаров, вебинаров, научно-практических конференций и симпозиумов.
Стороны отметили, что будут поощрять любые новые проекты и инициативы, направленные на укрепление взаимоотношений между Узбекистаном и Индией.