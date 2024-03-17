https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-42990436.html

Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования

Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования

Sputnik Узбекистан

Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся от 10 до 16 лет

2024-03-17T11:05+0500

2024-03-17T11:05+0500

2024-03-17T11:05+0500

узбекистан

индия

образование

сотрудничество

проект

общество

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Проект "Ибрат фарзандлари" Агентства по делам молодежи Узбекистана и индийская Международная школа имени Тагора подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на активизацию образовательного и научно-исследовательского взаимодействия, сообщает ИА "Дунё".Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся возрастной группы от 10 до 16 лет.Соглашение предусматривает проведение гостевых лекций, семинаров, вебинаров, научно-практических конференций и симпозиумов.Стороны отметили, что будут поощрять любые новые проекты и инициативы, направленные на укрепление взаимоотношений между Узбекистаном и Индией.Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте

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