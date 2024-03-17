https://uz.sputniknews.ru/20240317/vesna-vitaminy-vrach-rekomendatsii-42998493.html
Врач: какой витамин поможет набраться сил весной
Врач: какой витамин поможет набраться сил весной
Sputnik Узбекистан
Организм после зимы находится в состоянии гиповитаминоза, когда не хватает витаминов и микроэлементов из-за отсутствия сезонных фруктов и овощей
2024-03-17T22:07+0500
2024-03-17T22:07+0500
2024-03-17T22:07+0500
это интересно
мнение эксперта
весна
здоровье
витамины
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Расцвести с приходом весны и встретить ее полными сил и бодрости удается далеко не всем. За зиму в организме накапливается усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов в рационе, отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.Чтобы помочь организму справиться с усталостью, специалист рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины.Помимо этого, по словам Казачковой, полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача. Все остальные витамины должен назначить специалист с учетом индивидуальных особенностей пациента.
https://uz.sputniknews.ru/20240316/shef-povar-usloviya-spetsii-opasnost-zdorovye-42984207.html
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врач весна витамины
Врач: какой витамин поможет набраться сил весной
Организм после зимы находится в состоянии гиповитаминоза — нехватки витаминов и микроэлементов из-за отсутствия сезонных фруктов и овощей.
Расцвести с приходом весны и встретить ее полными сил и бодрости удается далеко не всем. За зиму в организме накапливается усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов в рационе, отметила в интервью радио Sputnik
врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
"Мы пережили зиму и находимся в состоянии гиповитаминоза: нам не хватало витаминов и микроэлементов из-за того, что не было сезонных фруктов и овощей. Мы ели замороженные плоды или выращенные не на грядке, и все эти продукты были бедны витаминами", – объяснила она.
Чтобы помочь организму справиться с усталостью, специалист рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины.
"Нужно больше гулять на солнце, проветривать помещения, чтобы туда поступал свежий воздух. Это очень важно. Конечно, лучше в весенний период добавить в рацион витаминные комплексы, это придаст сил и энергии. Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2 000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента", — отметила она.
Помимо этого, по словам Казачковой, полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача. Все остальные витамины должен назначить специалист с учетом индивидуальных особенностей пациента.