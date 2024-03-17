https://uz.sputniknews.ru/20240317/vesna-vitaminy-vrach-rekomendatsii-42998493.html

Врач: какой витамин поможет набраться сил весной

Врач: какой витамин поможет набраться сил весной

Sputnik Узбекистан

Организм после зимы находится в состоянии гиповитаминоза, когда не хватает витаминов и микроэлементов из-за отсутствия сезонных фруктов и овощей

2024-03-17T22:07+0500

2024-03-17T22:07+0500

2024-03-17T22:07+0500

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весна

здоровье

витамины

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Расцвести с приходом весны и встретить ее полными сил и бодрости удается далеко не всем. За зиму в организме накапливается усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов в рационе, отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.Чтобы помочь организму справиться с усталостью, специалист рекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины.Помимо этого, по словам Казачковой, полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача. Все остальные витамины должен назначить специалист с учетом индивидуальных особенностей пациента.

https://uz.sputniknews.ru/20240316/shef-povar-usloviya-spetsii-opasnost-zdorovye-42984207.html

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