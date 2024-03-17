https://uz.sputniknews.ru/20240317/vybory-prezident-rf-yavka-42991553.html

Явка на президентских выборах в России превысила 60 процентов

Явка на президентских выборах в России превысила 60 процентов

Sputnik Узбекистан

Глава рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил беспрецедентный за 10 лет работы общественного наблюдения в ОП РФ уровень явки на президентских выборах

2024-03-17T12:31+0500

2024-03-17T12:31+0500

2024-03-17T12:31+0500

выборы президента россии — 2024

россия

политика

общество

выборы президента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42973613_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_85c0ab4b0b89686717a061a8418e9c3b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Явка на выборах президента России в третий день голосования на 9.45 мск в целом по стране с учетом ДЭГ, составила 61,37%, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.При этом, по данным на 10.00 мск, на выборах президента РФ проголосовали более 90% россиян, зарегистрированных на ДЭГ.В свою очередь, глава рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил беспрецедентный за 10 лет работы общественного наблюдения в ОП РФ уровень явки на президентских выборах.Для сравнения: На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Активно голосуют россияне в Узбекистане. Избирательные участки работают в Ташкенте и Самарканде с 8.00 до 20.00 по местному времени. Избиратели приезжают даже с отдаленных областей республикиНапомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе РФ — Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 млн. россиян.

https://uz.sputniknews.ru/20240317/vybory-prezident-rf-uzbekistan-yavka-10utra-42988916.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, политика, общество, выборы президента