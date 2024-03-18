https://uz.sputniknews.ru/20240318/mirziyoyev-putin-pobeda-vybory-pozdravleniye-43012174.html
Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана пожелал российскому коллеге больших успехов в его государственной деятельности
2024-03-18T11:47+0500
2024-03-18T11:47+0500
2024-03-18T12:25+0500
выборы президента россии — 2024
политика
узбекистан
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поздравление
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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а народу России – мира и процветания.Также с безоговорочной победой на выборах Владимира Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, направив ему поздравительную телеграмму.Поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России Владимиру Путину через посольство КНДР в РФ направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.Напомним, что голосование на выборах президента РФ длилось три дня: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Согласно последним данным, по итогам обработки 99,74% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,29% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,30% голосов, за ним следует кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,87% голосов. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.
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путин победа выборы поздравления глава узбекистана
Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах
11:47 18.03.2024 (обновлено: 12:25 18.03.2024)
Глава Узбекистана пожелал российскому коллеге больших успехов в его государственной деятельности.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"В послании…отмечается, что высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования еще раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а народу России – мира и процветания.
Также с безоговорочной победой на выборах Владимира Путина поздравил
президент Таджикистана Эмомали Рахмон, направив ему поздравительную телеграмму.
Поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России Владимиру Путину через посольство КНДР в РФ направил
лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Напомним, что голосование на выборах президента РФ длилось три дня: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Согласно последним данным, по итогам обработки 99,74% протоколов лидирует
действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,29% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,30% голосов, за ним следует кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,87% голосов. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.