https://uz.sputniknews.ru/20240318/mirziyoyev-putin-pobeda-vybory-pozdravleniye-43012174.html

Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах

Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана пожелал российскому коллеге больших успехов в его государственной деятельности

2024-03-18T11:47+0500

2024-03-18T11:47+0500

2024-03-18T12:25+0500

выборы президента россии — 2024

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

выборы президента

владимир путин

поздравление

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а народу России – мира и процветания.Также с безоговорочной победой на выборах Владимира Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, направив ему поздравительную телеграмму.Поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России Владимиру Путину через посольство КНДР в РФ направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.Напомним, что голосование на выборах президента РФ длилось три дня: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Согласно последним данным, по итогам обработки 99,74% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,29% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,30% голосов, за ним следует кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,87% голосов. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.

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