https://uz.sputniknews.ru/20240318/mirziyoyev-putin-telefon-pozdravleniye-vybory-rf-43013425.html
Мирзиёев созвонился с Путиным — подробности
Мирзиёев созвонился с Путиным — подробности
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана еще раз поздравил лидера России с уверенной победой на президентских выборах
2024-03-18T13:51+0500
2024-03-18T13:51+0500
2024-03-18T14:40+0500
выборы президента россии — 2024
политика
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
россия
владимир путин
телефонный разговор
поздравление
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев еще раз сердечно поздравил нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Глава республики особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ.Стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Речь шла об устойчивых темпах роста объемов взаимного товарооборота, реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики, усилении кооперационных связей между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами, активном культурно-гуманитарном обмене. Отмечалось, что в апреле этого года в Ташкенте пройдет очередная Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ", ставшая эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации.В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Путин также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Ранее президент Узбекистана отправил российскому коллеге поздравительное послание в связи с победой на президентских выборах в РФ.
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мирзиёев путин телефонный разговор президент узбекистана дилер россия победа выборы
мирзиёев путин телефонный разговор президент узбекистана дилер россия победа выборы
Мирзиёев созвонился с Путиным — подробности
13:51 18.03.2024 (обновлено: 14:40 18.03.2024)
Глава Узбекистана еще раз поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik.
В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев еще раз сердечно поздравил нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Глава республики особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ.
Стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Речь шла об устойчивых темпах роста объемов взаимного товарооборота, реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики, усилении кооперационных связей между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами, активном культурно-гуманитарном обмене.
Отмечалось, что в апреле этого года в Ташкенте пройдет очередная Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ", ставшая эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации.
В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Путин также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Ранее президент Узбекистана отправил российскому коллеге поздравительное послание в связи с победой на президентских выборах в РФ.