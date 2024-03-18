https://uz.sputniknews.ru/20240318/mirziyoyev-putin-telefon-pozdravleniye-vybory-rf-43013425.html

Мирзиёев созвонился с Путиным — подробности

Мирзиёев созвонился с Путиным — подробности

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана еще раз поздравил лидера России с уверенной победой на президентских выборах

2024-03-18T13:51+0500

2024-03-18T13:51+0500

2024-03-18T14:40+0500

выборы президента россии — 2024

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

владимир путин

телефонный разговор

поздравление

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев еще раз сердечно поздравил нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Глава республики особо отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования еще раз подтвердили огромное доверие россиян к действующему президенту страны, их широкую поддержку политического курса и проводимых социально-экономических реформ.Стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Речь шла об устойчивых темпах роста объемов взаимного товарооборота, реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики, усилении кооперационных связей между ведущими предприятиями, бизнес-сообществами и регионами, активном культурно-гуманитарном обмене. Отмечалось, что в апреле этого года в Ташкенте пройдет очередная Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ", ставшая эффективной площадкой для продвижения новых форм и перспективных проектов кооперации.В ходе телефонного разговора Мирзиёев и Путин также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Ранее президент Узбекистана отправил российскому коллеге поздравительное послание в связи с победой на президентских выборах в РФ.

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