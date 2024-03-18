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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240318/putin-pobeda-vybory-uzbekistan-otnosheniya-ekspert-43019299.html
Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты
Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты
Sputnik Узбекистан
По мнению экспертов, Узбекистан и Россия продолжат углублять сотрудничество по многим направлениям, а российских инвестиций в экономике республики станет еще больше
2024-03-18T18:10+0500
2024-03-18T18:10+0500
выборы президента россии — 2024
россия
выборы президента
владимир путин
узбекистан
отношения
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Владимир Путин одержал уверенную победу на завершившихся в России выборах, набрав более 87% голосов. Длинные очереди избирателей выстроились не только в городах РФ, но и у избирательных участков по всему миру.В Узбекистане на избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, по данным российского диппредставительства, проголосовал 4 661 гражданин Российской Федерации.О том, как будут складываться отношения между двумя странами и что данная победа на президентских выборах значит для республики корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.Референдум доверияПо мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёра Эргашева, результаты президентских выборов в России — это исторический рекорд. Такого количества избирателей, которые проголосовали бы за действующего президента, в политической практике в России не было, говорит эксперт.Между тем, как считает Бахтиёр Эргашев, избиратели голосовали не только за президента.Аналогичное мнение у политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, который считает, что поддержка Владимира Путина на выборах связана в первую очередь с социальной политикой президента (в частности, помощью многодетным семьям), а во внешней политике российский лидер поддерживает стремления глобального Юга и активно ратует за новую архитектонику международных отношений.Углубление стратегического сотрудничестваКроме того, эксперты сходятся во мнении, что победа Путина на состоявшихся выборах укрепит отношения с Узбекистаном.По словам политолога, результаты выборов дают серьезную надежду на то, что Россия продолжит оставаться одним из основных торгово-экономических партнеров. Российский рынок, в свою очередь, будет открыт для узбекских товаров, а российские компании продолжат инвестировать в Узбекистан.По словам политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, новый срок президентства Путина укрепит налаженные связи и отношения и воспринимается Узбекистаном в долгосрочной перспективе.По мнению Бахтиёра Алимджанова, в ближайшие десятилетия Узбекистан останется стратегическим партнером РФ, а новый президентский срок Путина будет способствовать динамичному развитию отношений между странами в позитивном ключе.
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путин победа выборы влияние отношения узбекистан сотрудничество инвестиции
путин победа выборы влияние отношения узбекистан сотрудничество инвестиции

Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты

18:10 18.03.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений РоссииФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
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По мнению экспертов, Узбекистан и Россия продолжат углублять сотрудничество по многим направлениям, а российских инвестиций в экономике республики станет еще больше.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Владимир Путин одержал уверенную победу на завершившихся в России выборах, набрав более 87% голосов. Длинные очереди избирателей выстроились не только в городах РФ, но и у избирательных участков по всему миру.
В Узбекистане на избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, по данным российского диппредставительства, проголосовал 4 661 гражданин Российской Федерации.
О том, как будут складываться отношения между двумя странами и что данная победа на президентских выборах значит для республики корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.
Референдум доверия
По мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёра Эргашева, результаты президентских выборов в России — это исторический рекорд. Такого количества избирателей, которые проголосовали бы за действующего президента, в политической практике в России не было, говорит эксперт.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра Эргашева
Между тем, как считает Бахтиёр Эргашев, избиратели голосовали не только за президента.
"Это был больше референдум доверия нынешней власти и нынешнему президенту. И подавляющее большинство избирателей России поддержали его курс, а также его команды. Это серьезный вотум доверия, который получили президент и его команда. Подавляющее большинство избирателей высказались в поддержку этого курса, того, что он делает. Это как экономическая политика внутри страны, так и все, что связано со специальной военной операцией на Украине", — говорит политолог.
Аналогичное мнение у политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, который считает, что поддержка Владимира Путина на выборах связана в первую очередь с социальной политикой президента (в частности, помощью многодетным семьям), а во внешней политике российский лидер поддерживает стремления глобального Юга и активно ратует за новую архитектонику международных отношений.

"Многополярный мир, социальная справедливость — это основные идеи Путина в глобальном мире. Они находят отклик у народов РФ и соответственно обеспечили победу на выборах президента", — добавляет Бахтиёр Алимджанов.

Углубление стратегического сотрудничества
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что победа Путина на состоявшихся выборах укрепит отношения с Узбекистаном.

"В результате выборов президент Путин продолжит нынешнюю политику, а она выгодна Узбекистану. Я уверен в том, что нас впереди ждут новые большие проекты, а также расширение и углубление сотрудничества с Россией по многим направлениям", — убежден Бахтиёр Эргашев.

По словам политолога, результаты выборов дают серьезную надежду на то, что Россия продолжит оставаться одним из основных торгово-экономических партнеров. Российский рынок, в свою очередь, будет открыт для узбекских товаров, а российские компании продолжат инвестировать в Узбекистан.

"Это очень серьезный фундамент для того, чтобы это сотрудничество развивалось", — подводя итоги выборов говорит Бахтиёр Эргашев.

По словам политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, новый срок президентства Путина укрепит налаженные связи и отношения и воспринимается Узбекистаном в долгосрочной перспективе.
"Будут осуществляться все проекты, которые были подписаны Путиным и Мирзиёевым в 2018 году в Ташкенте во время государственного визита. Будет расти товарооборот между странами, увеличится турпоток и культурный взаимообмен", — говорит независимый эксперт.
По мнению Бахтиёра Алимджанова, в ближайшие десятилетия Узбекистан останется стратегическим партнером РФ, а новый президентский срок Путина будет способствовать динамичному развитию отношений между странами в позитивном ключе.
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