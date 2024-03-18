https://uz.sputniknews.ru/20240318/putin-pobeda-vybory-uzbekistan-otnosheniya-ekspert-43019299.html

Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты

Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты

Sputnik Узбекистан

По мнению экспертов, Узбекистан и Россия продолжат углублять сотрудничество по многим направлениям, а российских инвестиций в экономике республики станет еще больше

2024-03-18T18:10+0500

2024-03-18T18:10+0500

2024-03-18T18:10+0500

выборы президента россии — 2024

россия

выборы президента

владимир путин

узбекистан

отношения

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Владимир Путин одержал уверенную победу на завершившихся в России выборах, набрав более 87% голосов. Длинные очереди избирателей выстроились не только в городах РФ, но и у избирательных участков по всему миру.В Узбекистане на избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, по данным российского диппредставительства, проголосовал 4 661 гражданин Российской Федерации.О том, как будут складываться отношения между двумя странами и что данная победа на президентских выборах значит для республики корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.Референдум доверияПо мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёра Эргашева, результаты президентских выборов в России — это исторический рекорд. Такого количества избирателей, которые проголосовали бы за действующего президента, в политической практике в России не было, говорит эксперт.Между тем, как считает Бахтиёр Эргашев, избиратели голосовали не только за президента.Аналогичное мнение у политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, который считает, что поддержка Владимира Путина на выборах связана в первую очередь с социальной политикой президента (в частности, помощью многодетным семьям), а во внешней политике российский лидер поддерживает стремления глобального Юга и активно ратует за новую архитектонику международных отношений.Углубление стратегического сотрудничестваКроме того, эксперты сходятся во мнении, что победа Путина на состоявшихся выборах укрепит отношения с Узбекистаном.По словам политолога, результаты выборов дают серьезную надежду на то, что Россия продолжит оставаться одним из основных торгово-экономических партнеров. Российский рынок, в свою очередь, будет открыт для узбекских товаров, а российские компании продолжат инвестировать в Узбекистан.По словам политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, новый срок президентства Путина укрепит налаженные связи и отношения и воспринимается Узбекистаном в долгосрочной перспективе.По мнению Бахтиёра Алимджанова, в ближайшие десятилетия Узбекистан останется стратегическим партнером РФ, а новый президентский срок Путина будет способствовать динамичному развитию отношений между странами в позитивном ключе.

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