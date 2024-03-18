Победа Путина на выборах укрепит отношения с Узбекистаном — эксперты
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По мнению экспертов, Узбекистан и Россия продолжат углублять сотрудничество по многим направлениям, а российских инвестиций в экономике республики станет еще больше.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Владимир Путин одержал уверенную победу на завершившихся в России выборах, набрав более 87% голосов. Длинные очереди избирателей выстроились не только в городах РФ, но и у избирательных участков по всему миру.
В Узбекистане на избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, по данным российского диппредставительства, проголосовал 4 661 гражданин Российской Федерации.
О том, как будут складываться отношения между двумя странами и что данная победа на президентских выборах значит для республики корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.
Референдум доверия
По мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёра Эргашева, результаты президентских выборов в России — это исторический рекорд. Такого количества избирателей, которые проголосовали бы за действующего президента, в политической практике в России не было, говорит эксперт.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Между тем, как считает Бахтиёр Эргашев, избиратели голосовали не только за президента.
"Это был больше референдум доверия нынешней власти и нынешнему президенту. И подавляющее большинство избирателей России поддержали его курс, а также его команды. Это серьезный вотум доверия, который получили президент и его команда. Подавляющее большинство избирателей высказались в поддержку этого курса, того, что он делает. Это как экономическая политика внутри страны, так и все, что связано со специальной военной операцией на Украине", — говорит политолог.
Аналогичное мнение у политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, который считает, что поддержка Владимира Путина на выборах связана в первую очередь с социальной политикой президента (в частности, помощью многодетным семьям), а во внешней политике российский лидер поддерживает стремления глобального Юга и активно ратует за новую архитектонику международных отношений.
"Многополярный мир, социальная справедливость — это основные идеи Путина в глобальном мире. Они находят отклик у народов РФ и соответственно обеспечили победу на выборах президента", — добавляет Бахтиёр Алимджанов.
Углубление стратегического сотрудничества
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что победа Путина на состоявшихся выборах укрепит отношения с Узбекистаном.
"В результате выборов президент Путин продолжит нынешнюю политику, а она выгодна Узбекистану. Я уверен в том, что нас впереди ждут новые большие проекты, а также расширение и углубление сотрудничества с Россией по многим направлениям", — убежден Бахтиёр Эргашев.
По словам политолога, результаты выборов дают серьезную надежду на то, что Россия продолжит оставаться одним из основных торгово-экономических партнеров. Российский рынок, в свою очередь, будет открыт для узбекских товаров, а российские компании продолжат инвестировать в Узбекистан.
"Это очень серьезный фундамент для того, чтобы это сотрудничество развивалось", — подводя итоги выборов говорит Бахтиёр Эргашев.
По словам политолога и независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, новый срок президентства Путина укрепит налаженные связи и отношения и воспринимается Узбекистаном в долгосрочной перспективе.
"Будут осуществляться все проекты, которые были подписаны Путиным и Мирзиёевым в 2018 году в Ташкенте во время государственного визита. Будет расти товарооборот между странами, увеличится турпоток и культурный взаимообмен", — говорит независимый эксперт.
По мнению Бахтиёра Алимджанова, в ближайшие десятилетия Узбекистан останется стратегическим партнером РФ, а новый президентский срок Путина будет способствовать динамичному развитию отношений между странами в позитивном ключе.