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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240321/tsik-prinyal-postanovlenie-o-rezultatax-vyborov-prezidenta-rf-43078037.html
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента РФ
ЦИК принял постановление о результатах выборов президента РФ
Sputnik Узбекистан
Центральная избирательная комиссия России утвердила победу Владимира Путина на выборах
2024-03-21T19:10+0500
2024-03-21T19:10+0500
выборы президента россии — 2024
россия
выборы президента
политика
общество
цик рф
элла памфилова
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Ранее Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
https://uz.sputniknews.ru/20240321/sik-itogi-vyborov-prezident-rf-43066829.html
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цик постановление результаты выборов президент рф владимир путин победа
цик постановление результаты выборов президент рф владимир путин победа

ЦИК принял постановление о результатах выборов президента РФ

19:10 21.03.2024
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦИК подвел официальные итоги выборов президента РФ
ЦИК подвел официальные итоги выборов президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Центральная избирательная комиссия России утвердила победу Владимира Путина на выборах.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. ЦИК России принял постановление о результатах выборов президента Российской Федерации, президентом РФ избран Владимир Путин, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"Проект постановления Центральной избирательной комиссии по результатам выборов президента РФ, назначенных на 17 марта 2024 года… Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", — объявила глава ЦИК после подписания протокола по итогам голосования на выборах президента РФ.
В зале заседания ЦИК после принятия постановления о результатах выборов президента РФ и объявления избрания Путина главой государства прозвучал Гимн России.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Ранее Памфилова озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
ЦИК подвел официальные итоги выборов президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
Выборы президента России — 2024
В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ
14:54
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