Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
16:01 18.03.2024 (обновлено: 17:10 18.03.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк19-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2017"
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Глава республики поручил создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, научить их правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируют довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд, сообщает пресс-служба президента.
О путях достижения этой цели шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым Агентства по карантину и защите растений, где ему представили презентацию о текущей работе и планах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
В январе текущего года на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз перед агентством поставили задачу организации выращивания экспортных культур и поиска новых потенциальных рынков.
Один из проектов – мобильное приложение "Агрокўмакчи", в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услугах в сфере, советы по экспорту.
"Платформа Asiaexport.se свяжет местных экспортеров с иностранными покупателями. Она будет содержать информацию не только о плодоовощной продукции и сухофруктах, но и о соках, товарах для дома, кондитерских изделиях, текстиле, продукции кожевенной и фармацевтической отрасли", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёеву рассказали о сотрудничестве агентства в рамках международной инновационной системы ePhyto solution, через которую осуществляется обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде со 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции еще в восемь стран.
Глава государства указал, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированности фермеров и дехкан.
"В этой сфере есть правовая база, мы достигли соглашений со многими странами. Но экспортеры продают свою продукцию с трудом. Поэтому необходимо создать постоянную площадку для диалога с экспортерами. Хокимам необходимо знакомить экспортеров с продукцией, выращиваемой в регионе, а послы – с динамикой спроса и цен на внешних рынках", — сказал он.
Особое внимание президент Узбекистана уделил упаковке фруктов и овощей.
"Упаковка должна соответствовать международным стандартам, иметь современный дизайн. Тогда будут качество, национальный бренд и добавленная стоимость будет высокой. Поэтому необходимо научить экспортеров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары", – отметил глава республики.
В результате всех этих мер в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд.
Чтобы предотвратить попадание в экспортные поставки просроченной и некачественной продукции, президент подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этой области также должна быть кластерная система. Необходимо на всех этапах, начиная от обучения и заканчивая посадкой культур, удобрением, сбором урожая и сортировкой, обеспечить взаимосогласованность и высокое качество", – сказал Мирзиёев.
Он поручил Кабмину разработать трехлетнюю программу для совершенствования этой системы и планомерной организации экспорта. Также Мирзиёев отметил важность расширения международного сотрудничества для ориентации экспорта на относительно дорогие рынки.
После того, как глава республики ознакомился с современной лабораторией агентства, он дал указания по повышению ее научного потенциала, освоению мировых научных достижений и оперативному внедрению их в деятельность соответствующих ведомств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту продемонстрировали технику и оборудование, которые используют в агрохимической системе, рассказали о том, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги (организмы, опасные для насекомых и влияющие на естественное регулирование их численности) для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработаны руководства по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом году в регионах будет организовано еще 10 мобильных лабораторий. 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 упаковочных предприятия будут приведены в соответствие с международными фитосанитарными требованиями. Все процессы, связанные с обращением пестицидов, будут цифровизированы, и будет положен конец ввозу и нелегальной торговле некачественными пестицидами", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства для каждого фермера и владельца приусадебного участка.
Для справки: Агентство при Минсельхозе является органом госуправления в сферах карантина и защиты растений и агрохимии. В сферу его деятельности входят анализ состава почвы, удобрений и сельскохозяйственной продукции, борьба с вредными организмами, предотвращение их проникновения в страну и распространения, обеспечение производства фитосанитарной продукции.
За последние годы в сфере внедрено 7 новых информационных систем и цифровизировано 40 направлений. Благодаря привлечению около $20 млн грантовых средств от международных организаций и финансовых институтов обновлены лаборатории и оборудование. Через стационарные и мобильные лаборатории проведен анализ почвы на площади 1 млн 40 тыс. гектаров, на этой основе определены научно обоснованные нормы применения минеральных удобрений, которые затем интегрированы в программу “uzagrolab.uz”. Используя данные и рекомендации из этой программы, фермеры повысили точность обработки полей и садов.
На сегодняшний день получено 620 фитосанитарных разрешений для экспорта сельскохозяйственной продукции в 80 стран. В рамках системы “GSP+” приведено в соответствие с международными требованиями 200 тыс. гектаров. В 2023 году экспорт в сельскохозяйственной сфере составил почти $2 млрд.