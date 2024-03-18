https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-eksport-selxoz-produktsiya-mirziyoyev-zadachi-43016352.html

Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, научить экспортеров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары

2024-03-18T16:01+0500

2024-03-18T16:01+0500

2024-03-18T17:10+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сельское хозяйство

плодоовощная продукция

экспорт

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируют довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд, сообщает пресс-служба президента.О путях достижения этой цели шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым Агентства по карантину и защите растений, где ему представили презентацию о текущей работе и планах.В январе текущего года на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз перед агентством поставили задачу организации выращивания экспортных культур и поиска новых потенциальных рынков.Один из проектов – мобильное приложение "Агрокўмакчи", в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услугах в сфере, советы по экспорту.Также Мирзиёеву рассказали о сотрудничестве агентства в рамках международной инновационной системы ePhyto solution, через которую осуществляется обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде со 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции еще в восемь стран.Глава государства указал, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированности фермеров и дехкан.Особое внимание президент Узбекистана уделил упаковке фруктов и овощей.В результате всех этих мер в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд.Чтобы предотвратить попадание в экспортные поставки просроченной и некачественной продукции, президент подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.Он поручил Кабмину разработать трехлетнюю программу для совершенствования этой системы и планомерной организации экспорта. Также Мирзиёев отметил важность расширения международного сотрудничества для ориентации экспорта на относительно дорогие рынки.После того, как глава республики ознакомился с современной лабораторией агентства, он дал указания по повышению ее научного потенциала, освоению мировых научных достижений и оперативному внедрению их в деятельность соответствующих ведомств.Президенту продемонстрировали технику и оборудование, которые используют в агрохимической системе, рассказали о том, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги (организмы, опасные для насекомых и влияющие на естественное регулирование их численности) для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработаны руководства по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий.Мирзиёев дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства для каждого фермера и владельца приусадебного участка.Для справки: Агентство при Минсельхозе является органом госуправления в сферах карантина и защиты растений и агрохимии. В сферу его деятельности входят анализ состава почвы, удобрений и сельскохозяйственной продукции, борьба с вредными организмами, предотвращение их проникновения в страну и распространения, обеспечение производства фитосанитарной продукции.За последние годы в сфере внедрено 7 новых информационных систем и цифровизировано 40 направлений. Благодаря привлечению около $20 млн грантовых средств от международных организаций и финансовых институтов обновлены лаборатории и оборудование. Через стационарные и мобильные лаборатории проведен анализ почвы на площади 1 млн 40 тыс. гектаров, на этой основе определены научно обоснованные нормы применения минеральных удобрений, которые затем интегрированы в программу “uzagrolab.uz”. Используя данные и рекомендации из этой программы, фермеры повысили точность обработки полей и садов.На сегодняшний день получено 620 фитосанитарных разрешений для экспорта сельскохозяйственной продукции в 80 стран. В рамках системы “GSP+” приведено в соответствие с международными требованиями 200 тыс. гектаров. В 2023 году экспорт в сельскохозяйственной сфере составил почти $2 млрд.

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