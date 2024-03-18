Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-eksport-selxoz-produktsiya-mirziyoyev-zadachi-43016352.html
Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, научить экспортеров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары
2024-03-18T16:01+0500
2024-03-18T17:10+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сельское хозяйство
плодоовощная продукция
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/12/43015770_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3ee0ed3f8582eba1ba6355ad320a5f.jpg
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируют довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд, сообщает пресс-служба президента.О путях достижения этой цели шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым Агентства по карантину и защите растений, где ему представили презентацию о текущей работе и планах.В январе текущего года на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз перед агентством поставили задачу организации выращивания экспортных культур и поиска новых потенциальных рынков.Один из проектов – мобильное приложение "Агрокўмакчи", в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услугах в сфере, советы по экспорту.Также Мирзиёеву рассказали о сотрудничестве агентства в рамках международной инновационной системы ePhyto solution, через которую осуществляется обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде со 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции еще в восемь стран.Глава государства указал, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированности фермеров и дехкан.Особое внимание президент Узбекистана уделил упаковке фруктов и овощей.В результате всех этих мер в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд.Чтобы предотвратить попадание в экспортные поставки просроченной и некачественной продукции, президент подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.Он поручил Кабмину разработать трехлетнюю программу для совершенствования этой системы и планомерной организации экспорта. Также Мирзиёев отметил важность расширения международного сотрудничества для ориентации экспорта на относительно дорогие рынки.После того, как глава республики ознакомился с современной лабораторией агентства, он дал указания по повышению ее научного потенциала, освоению мировых научных достижений и оперативному внедрению их в деятельность соответствующих ведомств.Президенту продемонстрировали технику и оборудование, которые используют в агрохимической системе, рассказали о том, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги (организмы, опасные для насекомых и влияющие на естественное регулирование их численности) для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработаны руководства по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий.Мирзиёев дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства для каждого фермера и владельца приусадебного участка.Для справки: Агентство при Минсельхозе является органом госуправления в сферах карантина и защиты растений и агрохимии. В сферу его деятельности входят анализ состава почвы, удобрений и сельскохозяйственной продукции, борьба с вредными организмами, предотвращение их проникновения в страну и распространения, обеспечение производства фитосанитарной продукции.За последние годы в сфере внедрено 7 новых информационных систем и цифровизировано 40 направлений. Благодаря привлечению около $20 млн грантовых средств от международных организаций и финансовых институтов обновлены лаборатории и оборудование. Через стационарные и мобильные лаборатории проведен анализ почвы на площади 1 млн 40 тыс. гектаров, на этой основе определены научно обоснованные нормы применения минеральных удобрений, которые затем интегрированы в программу “uzagrolab.uz”. Используя данные и рекомендации из этой программы, фермеры повысили точность обработки полей и садов.На сегодняшний день получено 620 фитосанитарных разрешений для экспорта сельскохозяйственной продукции в 80 стран. В рамках системы “GSP+” приведено в соответствие с международными требованиями 200 тыс. гектаров. В 2023 году экспорт в сельскохозяйственной сфере составил почти $2 млрд.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/12/43015770_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cedf4a87bd6ea3e0b3e07f9f5a2a4c9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан увеличение экспорт сельхозпродукция глава республики поручения
узбекистан увеличение экспорт сельхозпродукция глава республики поручения

Узбекистан в 2024 году планирует довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

16:01 18.03.2024 (обновлено: 17:10 18.03.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк19-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2017"
19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава республики поручил создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, научить их правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируют довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд, сообщает пресс-служба президента.
О путях достижения этой цели шла речь в ходе посещения Шавкатом Мирзиёевым Агентства по карантину и защите растений, где ему представили презентацию о текущей работе и планах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
В январе текущего года на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз перед агентством поставили задачу организации выращивания экспортных культур и поиска новых потенциальных рынков.
Один из проектов – мобильное приложение "Агрокўмакчи", в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услугах в сфере, советы по экспорту.
"Платформа Asiaexport.se свяжет местных экспортеров с иностранными покупателями. Она будет содержать информацию не только о плодоовощной продукции и сухофруктах, но и о соках, товарах для дома, кондитерских изделиях, текстиле, продукции кожевенной и фармацевтической отрасли", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёеву рассказали о сотрудничестве агентства в рамках международной инновационной системы ePhyto solution, через которую осуществляется обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде со 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции еще в восемь стран.
Глава государства указал, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированности фермеров и дехкан.
"В этой сфере есть правовая база, мы достигли соглашений со многими странами. Но экспортеры продают свою продукцию с трудом. Поэтому необходимо создать постоянную площадку для диалога с экспортерами. Хокимам необходимо знакомить экспортеров с продукцией, выращиваемой в регионе, а послы – с динамикой спроса и цен на внешних рынках", — сказал он.
Особое внимание президент Узбекистана уделил упаковке фруктов и овощей.
"Упаковка должна соответствовать международным стандартам, иметь современный дизайн. Тогда будут качество, национальный бренд и добавленная стоимость будет высокой. Поэтому необходимо научить экспортеров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары", – отметил глава республики.
В результате всех этих мер в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции до $3,5 млрд.
Чтобы предотвратить попадание в экспортные поставки просроченной и некачественной продукции, президент подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этой области также должна быть кластерная система. Необходимо на всех этапах, начиная от обучения и заканчивая посадкой культур, удобрением, сбором урожая и сортировкой, обеспечить взаимосогласованность и высокое качество", – сказал Мирзиёев.
Он поручил Кабмину разработать трехлетнюю программу для совершенствования этой системы и планомерной организации экспорта. Также Мирзиёев отметил важность расширения международного сотрудничества для ориентации экспорта на относительно дорогие рынки.
После того, как глава республики ознакомился с современной лабораторией агентства, он дал указания по повышению ее научного потенциала, освоению мировых научных достижений и оперативному внедрению их в деятельность соответствующих ведомств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту продемонстрировали технику и оборудование, которые используют в агрохимической системе, рассказали о том, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги (организмы, опасные для насекомых и влияющие на естественное регулирование их численности) для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработаны руководства по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом году в регионах будет организовано еще 10 мобильных лабораторий. 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 упаковочных предприятия будут приведены в соответствие с международными фитосанитарными требованиями. Все процессы, связанные с обращением пестицидов, будут цифровизированы, и будет положен конец ввозу и нелегальной торговле некачественными пестицидами", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Агентство по карантину и защите растений
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Президент посетил Агентство по карантину и защите растений
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства для каждого фермера и владельца приусадебного участка.
Для справки: Агентство при Минсельхозе является органом госуправления в сферах карантина и защиты растений и агрохимии. В сферу его деятельности входят анализ состава почвы, удобрений и сельскохозяйственной продукции, борьба с вредными организмами, предотвращение их проникновения в страну и распространения, обеспечение производства фитосанитарной продукции.
За последние годы в сфере внедрено 7 новых информационных систем и цифровизировано 40 направлений. Благодаря привлечению около $20 млн грантовых средств от международных организаций и финансовых институтов обновлены лаборатории и оборудование. Через стационарные и мобильные лаборатории проведен анализ почвы на площади 1 млн 40 тыс. гектаров, на этой основе определены научно обоснованные нормы применения минеральных удобрений, которые затем интегрированы в программу “uzagrolab.uz”. Используя данные и рекомендации из этой программы, фермеры повысили точность обработки полей и садов.
На сегодняшний день получено 620 фитосанитарных разрешений для экспорта сельскохозяйственной продукции в 80 стран. В рамках системы “GSP+” приведено в соответствие с международными требованиями 200 тыс. гектаров. В 2023 году экспорт в сельскохозяйственной сфере составил почти $2 млрд.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0