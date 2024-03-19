https://uz.sputniknews.ru/20240319/mirziyoyev-liteyno-mexanicheskiy-zavod-tashkent-43031365.html

Ташкентский литейно-механический завод поможет создать рабочие места в смежных отраслях

Ташкентский литейно-механический завод поможет создать рабочие места в смежных отраслях

Sputnik Узбекистан

Глава республики посетил предприятие и ознакомился с производственным процессом и выпускаемой продукцией

2024-03-19T14:35+0500

2024-03-19T14:35+0500

2024-03-19T14:35+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

завод

экономика

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Ташкентский литейно-механический завод будет способствовать созданию рабочих мест в смежных отраслях. Шавкат Мирзиёев указал, что для этого в комплексе необходимо наращивать производство товаров для строительства, коммунальной и других отраслей, знакомить с этими возможностями предпринимателей, увеличивать количество заказов, сообщает пресс-служба президента.Глава республики посетил данное предприятие и ознакомился с производственным процессом в цехах и выпускаемой продукцией.Как отмечалось, в последние годы значительно расширена локализация производства, что увеличило экономическую эффективность предприятия. На нем внедрены международные стандарты системы менеджмента качества ISO 9001 и системы энергетического менеджмента ISO 50001.Сегодня здесь могут ежегодно производить 1,2 тыс. и ремонтировать 1,5 тыс. грузовых вагонов.В ассортименте продукции — шесть типов грузовых вагонов, включая полуоткрытые, закрытые, с длинной базой, а также предназначенные для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений.На заводе за счет $120 млн построен литейный цех мощностью 26 тыс. тонн изделий в год. Здесь отливают все виды запасных частей, используемых в эксплуатации железных дорог и ремонте подвижного состава.Всего на заводе функционируют 26 цехов, включая вагоностроительный, механико-сборочный, колесный, ремонтный, прессования, заготовочный и комплектовочный.На предприятии в 2018-2023 годах была реализована программа локализации производства около 100 видов продукции. В 2023 году произведена продукция на общую сумму 267 млрд сумов, осуществлен экспорт 170 вагонов и запасных частей стоимостью $10 млн. В текущем году планируется увеличить объем экспорта до $15 млн.

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мирзиёев литейно-механический завод ташкент