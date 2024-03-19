Ташкентский литейно-механический завод поможет создать рабочие места в смежных отраслях
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики посетил предприятие и ознакомился с производственным процессом и выпускаемой продукцией.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Ташкентский литейно-механический завод будет способствовать созданию рабочих мест в смежных отраслях. Шавкат Мирзиёев указал, что для этого в комплексе необходимо наращивать производство товаров для строительства, коммунальной и других отраслей, знакомить с этими возможностями предпринимателей, увеличивать количество заказов, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики посетил данное предприятие и ознакомился с производственным процессом в цехах и выпускаемой продукцией.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
Президент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Наша главная цель сегодня — создание большего количества рабочих мест. Например, в этом году мы хотим построить в нашей стране 100 тысяч домов. Когда они будут устраивать людей? Когда рядом с домом есть рабочие места. Поэтому в махаллях, как и в случае с приусадебными участками, экономические проекты будут разрабатываться с учетом близости к многоквартирным домам. Тем, кто без работы, будет оказана помощь в трудоустройстве. В этом важную роль играют такие заводы", — сказал Мирзиёев.
Как отмечалось, в последние годы значительно расширена локализация производства, что увеличило экономическую эффективность предприятия. На нем внедрены международные стандарты системы менеджмента качества ISO 9001 и системы энергетического менеджмента ISO 50001.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
Президент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня здесь могут ежегодно производить 1,2 тыс. и ремонтировать 1,5 тыс. грузовых вагонов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
Президент ознакомился с возможностями литейно-механического завода
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ассортименте продукции — шесть типов грузовых вагонов, включая полуоткрытые, закрытые, с длинной базой, а также предназначенные для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений.
На заводе за счет $120 млн построен литейный цех мощностью 26 тыс. тонн изделий в год. Здесь отливают все виды запасных частей, используемых в эксплуатации железных дорог и ремонте подвижного состава.
Всего на заводе функционируют 26 цехов, включая вагоностроительный, механико-сборочный, колесный, ремонтный, прессования, заготовочный и комплектовочный.
На предприятии в 2018-2023 годах была реализована программа локализации производства около 100 видов продукции. В 2023 году произведена продукция на общую сумму 267 млрд сумов, осуществлен экспорт 170 вагонов и запасных частей стоимостью $10 млн. В текущем году планируется увеличить объем экспорта до $15 млн.